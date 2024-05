Home Hardware Endlich: Kopfhörer Sonos Ace mit Spatial Audio endlich vorgestellt

Soeben hat Sonos eine rund fünfjährige Entwicklung zum Abschluss gebracht und seinen lange gemunkelten Over-Ear Kopfhörer vorgestellt. Dieser unterstützt unter anderem Spatial Audio und soll Sonos helfen, neue Käufergruppen zu erschließen.

Sonos Ace: Bluetooth only

Bei dem Sonos Ace handelt es sich um einen Over-Ear-Kopfhörer, der sich optisch zwischen dem aktuellen Sony WH-1000XM5 und dem Bose Quert Comfort Ultra ansiedelt und zudem nur via Bluetooth kommuniziert. Auch durch das Redesign der Sonos-App war die Hoffnung nicht gänzlich unberechtigt, dass der Hersteller hier WLAN-Streaming implementiert. Abseits davon präsentiert sich der Sonos Ace technisch auf der Höhe der Zeit:

Benutzerdefinierter 40-mm-Treiber in jeder Ohrmuschel

Trageerkennung, Musikwiedergabe wird beim Abnehmen automatisch pausiert

Acht Mikrofone für Geräuschunterdrückung und klare Telefonanrufe

Unterstützt räumliches Spatial Audio und Dolby Atmos

Aktive Geräuschunterdrückung & Aware-Modus

Verlustfreies Audio über Bluetooth und mit einer kabelgebundenen USB-C-Verbindung

Einstellbarer EQ in der Sonos-App

Magnetisch abnehmbare Ohrpolster

Bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit mit aktiviertem ANC

Schnellladefunktion, 3 Minuten Laden sollen 3 Stunden Laufzeit ermöglichen

Bluetooth 5.4

Physische und taktile Steuerung

Seine Vorteile soll der Sonos Ace in Kombination mit aktuellen Soundbars aus dem gleichem Hause abspielen. Im Laufe des Jahres soll eine Funktion namens TrueCinema ausgerollt werden, mit dessen Hilfe sich der Sound von der Soundbar via Tastendruck auf den Kopfhörer umschalten lassen soll. Wechselbare Ohrpolster, die Magentisch am Kopfhörer haften, sowie physische Tasten für die Bedienung sind auf jeden Fall Entscheidungen, die eine langfristige Benutzung des Sonos Ace ermöglichen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Sonos hat zudem Wert auf ein schlankes Design gelegt, das Gewicht beträgt gerade einmal 312 Gramm. Nur zum Vergleich, die AirPods Max kommen auf fast 390 Gramm – das ist ein immenser Unterschied

Preise und Verfügbarkeit

Wie die aktuellen Lautsprecher wird der Sonos Ace mit Schwarz und Weiß in zwei Farben verfügbar sein. Mit 499 Euro UVP sortiert sich der Sonos auch diesbezüglich auf Augenhöhe mit den Wettbewerben ein, eine IP-Zertifzierung gibt es hier jedoch nicht. Zudem ist TruCinema zum Verkaufsstart ab dem 05 Juni 2024 noch nicht verfügbar. Interessenten können sich auf der Webseite von Sonos direkt vormerken lassen

