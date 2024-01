Home Apple Vision Pro: Erste Brillen erreichen die Stores, Launch-Ankündigung diese Woche?

Apple bereitet die Markteinführung der Vision Pro vor. In diesen Tagen werden erste Geräte an die Apple Stores in den USA verteilt. Der Verkauf wird nach nochmaligen Schulungsveranstaltungen dann spätestens Anfang Februar beginnen, heißt es.

Die Computerbrille Vision Pro wird in den nächsten Wochen auf den Markt kommen. Derzeit bereitet Apple den Verkaufsstart vor, hierfür werden zunächst kleine Mengen an Geräten an einige Lager in den USA ausgeliefert, so zuletzt Mark Gurman in der aktuellen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters.

Diese werden dann an die Apple Stores im ganzen Land verteilt. Für den Anfang werden wohl nur kleinere Kontingente der Brille in den Handel gebracht.

Offizielle Ankündigung diese Woche möglich

Gurman hält es für denkbar, dass Apple den Starttermin der Brille in dieser Woche ankündigen wird, um mediale Aufmerksamkeit von der CES abzuziehen, die morgen beginnt. Für den 21. Januar ist dann eine spezielle Veranstaltung in den Apple Stores geplant, jedoch nur für die Mitarbeiter. Hier dürften letzte Schulungsinhalte an die Beschäftigten vermittelt werden.

Vor einigen Wochen hatte zudem Luxshare eine Art Zeremonie anlässlich der ersten Auslieferungen an Apple abgehalten, die Brille wird von diesem chinesischen Hersteller gefertigt.

Unklar bleibt, ob Kunden die Brille für längere Zeit nur persönlich im Apple Store abholen können.

Wann folgen weitere Märkte?

Wann die Vision Pro in weiteren Ländern auf den Markt kommen, ist zurzeit noch nicht klar. Gurman glaubt aber, dass es nicht so lange dauern wird, wie zuvor teilweise vermutet. Kanada, Großbritannien und China seien als Kandidaten für die zweite Welle gesetzt, so Gurman.

Wann Deutschland an der Reihe sein wird, bleibt offen. Ein Marktstart noch in diesem Jahr erscheint zwar möglich, darauf verlassen sollte man sich aber nicht.

