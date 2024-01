Home Hardware Vision Pro: Akku hält doch etwas länger

Die Vision Pro hält mit einer Akkuladung wohl doch etwas länger durch als erwartet. Apple spricht jetzt von zweieinhalb Stunden Videowiedergabe – eine halbe Stunde mehr als zuvor kommuniziert. Offenbar konnte man durch weitere Optimierungen noch ein bisschen Laufzeit herausholen.

Die größte Schwachstelle der Vision Pro ist – neben ihres Preises – fraglos die Akkulaufzeit. Hier waren kritischeren Beobachtern gleich zwei Aspekte unangenehm aufgefallen: Einerseits kommt die Vision Pro nur mit einem externen Akku, der per Kabel angeschlossen ist und irgendwo am Körper oder anderswo getragen werden muss und dann liefert dieser Akku, etwa so groß wie ein iPhone 15 Pro Max, aber deutlich schwerer, nicht einmal besonders lange Laufzeiten.

Eine halbe Stunde gewonnen

Nach einer halben Stunde soll Schluss sein, hieß es in ersten Präsentationen von Apple, wobei man endlos lange arbeiten kann, wenn man mit dem Akku an einer Stromquelle hängt.

Nun ist daraus noch ein wenig mehr geworden: 2,5 Stunden halte die Vision Pro mit einer Akkuladung bei 2D-Videowiedergabe durch, schreibt Apple nun auf seiner Produktseite, offenbar hat man es geschafft, durch Optimierungen in Soft- und Firmware noch ein wenig an Reserven herauszukitzeln.

Unter diese Nutzung dürften auch andere Aktivitäten wie Facetime fallen, da die Vision Pro in erster Linie ein Videoschirm ist. Allerdings ist auch klar, dass Apple hier in den kommenden Generationen nacharbeiten muss.

Vorbestellungen ab nächste Woche

Die Vision Pro wird am 02. Februar in den USA in den Verkauf gehen, am 19. Januar, also ab nächster Woche Freitag, können <kunden bereits erste Vorbestellungen platzieren.

