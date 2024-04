Home Deals Tech-Deal: MagGo 10.000 mAh mit Qi2 von Anker im Angebot

Verfasst von Patrick Bergmann // 23. April 2024 um 17:40 Uhr // Deals // // 1 Kommentar

Der Frühling macht nur eine kurze Pause und meldet sich dann hoffentlich wieder zurück und die Zeiten abseits der Stromversorgung werden wieder länger. Damit das iPhone genügend Saft hat, empfiehlt sich eine Powerbank. Am besten eine mit MagSafe, was das lästige Transportieren von Kabeln erspart und hier ist uns ein Deal aufgefallen

MagGo 10.000 mAh mit Qi2 von Anker im Angebot

Mit dem iPhone 12 führte Apple MagSafe ein, der Standard Qi2 übernimmt diese Funktion und macht diese auch für andere Smartphones kompatibel. Genau hier setzt die Anker MagGo mit 10.000 mAh an. Zudem ist ein Ständer integriert, mit dem sich das iPhone während des Ladens aufstellen lässt, außerdem wird der verbleibende Akkustand über ein Display an der Seite angezeigt. Selbst wird die Anker MagGo über ein USB-C-Port aufgeladen. Die UVP ist mit knapp 91 Euro recht hoch, aktuell lassen sich 15% sparen. Das drückt den Preis auf knapp 77 Euro. Beachtet bitte, dass nur die Variante in Schwarz reduziert wurde.

