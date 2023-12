Home Deals Tag 28 im 2023er Countdown: Heute „Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem“ für 4,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 28. Dezember 2023 um 11:57 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Kurz vor dem Ende dreht Apple in seinem 2023er Countdown die Qualität noch einmal deutlich auf, nachdem es lange schleppend lief. Heute können die bekanntesten Schildkröten der Welt günstig mitgenommen werden.

Die Turtles sind los

Leonardo, Donatello, Michelangelo und Raphael (Stimmen im Original: Nicolas Cantu, Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Brady Noon) haben jahrelang in Abgeschiedenheit von der menschlichen Welt in der Kanalisation von New York gelebt. Warum? Die vier sind mutierte Schildkröten, die von ihrem Meister Splinter (Jackie Chan) unterrichtet und großgezogen wurden. Aber eigentlich wollen sie nur als normale Teenager akzeptiert werden. Mit heldenhaften Taten wollen sie die Herzen der New Yorker nun für sich gewinnen. Ihre neue Freundin, die Journalistin April O´Neil (Ayo Edebiri), hilft ihnen bei der Bekämpfung eines mysteriösen Verbrechersyndikats, angeführt vom Oberschurken Superfly (Ice Cube). Doch die mutierte Heldentruppe hat nicht damit gerechnet, plötzlich einer Armee von Mutanten gegenüberzustehen. Die Schildkrötenbrüder müssen feststellen, dass sie doch nicht so allein sind, wie sie sich immer gefühlt haben. Doch leider verfolgen ihre neugewonnenen Freunde einen sinistren Plan: Die Vernichtung der gesamten Menschheit. So langsam wächst dem Helden-Quartett die Situation gehörig über den Kopf. Wie werden sich die Turtles entscheiden?

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal.

