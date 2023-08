Home Daybreak Apple Sony bremst iPhone-Produktion | Tap to Pay start in den Niederlanden | iPhone 15 Pro deutlich teurer – Daybreak Apple

Sony bremst iPhone-Produktion | Tap to Pay start in den Niederlanden | iPhone 15 Pro deutlich teurer – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute erfahrt ihr mehr über die gebremste iPhone 15-Produktion durch Sony, wie teuer das iPhone 15 Pro werde könnte und Tap to Pay startet in den Niederlanden. Das und mehr gleich hier!

Sony bremst iPhone 15 Pro Max aus

In etwa 3 Wochen dürften die neuen iPhone.Modelle vorgestellt werden. Diese erscheinen dann auch gleich noch im September, wenn alles nach Plan läuft. Nur ein Modell macht aktuell Probleme, das iPhone 15 Pro Max. Hier kann Sony die benötigten Bauteile wohl nicht pünktlich liefern, die für die Kamera benötigt werden. Also sieht es allem Anschein nach so aus, als würde dieses Modell erst im Oktober auf den Markt kommen.

Tap to Pay jetzt in der EU

Bis jetzt konnte das Bezahl-Tool von Apple nur in den USA, Großbritannien, Australien und Taiwan genutzt werden. Als erstes EU-Land ist das Feature nun in den Niederlanden verfügbar. Mit Tap to Pay ist es möglich, mit Apple Pay zu bezahlen, ohne dass ein Kartenlesegerät notwendig ist. Man hält sein iPhone einfach an das iPhone des anderen und kann so die Zahlung tätigen. Besonders praktisch für kleine Läden, Straßenhändler oder Verkaufsstände.

iPhone 15 Pro wird teurer

Dieses Gerückt kursiert schon einige Monate, doch nun wurden auch die ersten Zahlen genannt. Demnach soll das iPhone 15 Pro in den USA 100 Dollar teurer werden und der Preis des 15 Pro Max sich um 200 Dollar anheben. Im Euroraum gab es bereits letztes Jahr diese Anhebung. Ob es dann noch einmal teurer wird bei uns, bleibt bis September abzuwarten, dann werden nämlich die neuen Modelle vorgestellt.

Was sonst noch wichtig war

Das war es wieder für heute. Euch allen noch einen schönen Mittwoch!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!