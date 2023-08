Home Sonstiges Beats Studio Buds +: Zwei neue Designvarianten in Kollaboration mit Nagelmarke Olive & June entstanden

Beats hat bekanntgegeben, dass in Kürze zwei neue Designvarianten für seine Beats Studio Buds + erscheinen werden. Diese sind in Zusammenarbeit mit der Marke Olive & June entstanden, die eigene Nagellacke entwickelt und verkauft.

Bereits im Mai ist der Verkauf der Beats Studio Buds + als aktualisierte Version der Beats Studio Buds offiziell gestartet, Apfepage.de berichtete. Im Vergleich zum Basismodell besitzen diese unter anderem eine aktive Geräuschunterdrückung und einen Transparenzmodus.

Während die Beats Studio Buds + anfangs nur in drei verschiedenen Farben erhältlich waren, hat Beats nun erstmals neue Farbvariationen für diese angekündigt. Damit sind sie ab sofort auch in Space Silver und Space Pink verfügbar, angelehnt an zwei bestimmte Nagellacke der Marke Olive & June, mit der der Kopfhörerhersteller bei der Entwicklung des Designs zusammengearbeitet hat.

Kollaboration geht einher mit neuer Werbekampagne

Diese Nagellacke sowie passende Aufpressdesigns werden am 6. September erscheinen, einen Tag früher als die neu designten Beats Studio Buds +. Neben den neuen Farboptionen hat Beats ebenfalls eine neue Werbekampagne mit der YouTuberin Emma Chamberlain gestartet, die den Titel „The Beauty of Immersive Sound“ trägt.

Für die Beats Studio Buds + wird auch in den neuen Varianten der übliche Preis von 199,95 Euro fällig. Diese erscheinen voraussichtlich auch in Deutschland am 7. September und können hier erworben werden.

