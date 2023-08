Home Betriebssystem iPhone 15 Pro: Beta 7 liefert neue Hinweise auf Action-Button

iPhone 15 Pro: Beta 7 liefert neue Hinweise auf Action-Button

Der ikonische Stummschalt-Schiebeschalter wird wohl im iPhone 15 Pro abgekündigt werden. Ersetzt werden soll er durch einen neuen Action-Button. Dass dieser tatsächlich kommen dürfte, legt nun die neue Beta von iOS 17 nahe, die Apple heute Abend verteilt hat.

Apple wird im iPhone 15 wohl Hand an den Stummschalten legen, der das iPhone schon seit Einführung auszeichnet. Dieser Schalter wird die Einführung zumindest des iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max wohl nicht überleben, wie sich schon zuvor abzuzeichnen begann.

Nun verdeutlicht einmal mehr die jüngste Beta das Aus des Kippschalters. In iOS 17 Beta 7 hat Apple einige neue Vibrationsmuster eingeführt, die ausgelöst werden, wenn der Action-Button gedrückt wird, diese Erkenntnis erlangte die Seite 9to5Mac nach eingehender Betrachtung der jüngsten Beta.

Der Action-Button kann wohl recht viel

Ein prägnanteres Vibrationsmuster wäre hilfreich, wenn die Nutzer mittels des neuen Action-Button durch die zugeordneten Einstellungen wie etwa die Stummschaltung wechselten. Der neue Action-Button lässt sich wohl mit einer ganzen Reihe an Funktionen belegauslösen en, etwa auch die Aktivierung verschiedener Fokus-Modi. Welche Funktionen der Nutzer mit dem Druck auf den Button vermutlich wird auslösen können, haben wir in einer früheren Meldung berichtet. Insgesamt können wohl bis zu neun Einstellungen über die neue Schaltfläche aufgerufen werden.

Das iPhone 15-Lineup wird vermutlich im September vorgestellt, als Termin wird aktuell der 12. oder 13. September gehandelt, also in etwa drei Wochen. Wenige Tage später dürften die Vorbestellungen an den Start gehen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!