Verspätung: Sony bremst das iPhone 15 Pro Max wohl aus

Das iPhone 15 wird wahrscheinlich in drei Wochen angekündigt, einige Tage später startet wohl die Vorbestellung. Eins der neuen Modelle soll sich allerdings deutlich verzögern, heißt es jetzt.

Apples iPhone 15-Lineup wird wohl in wenigen Wochen angekündigt. Abermals werden vier neue Modelle erwartet: Das iPhone 15, das iPhone 15 Plus, das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max. Doch eins dieser neuen Modelle wird wohl nicht gemeinsam mit den übrigen in den Verkauf gehen, zitiert die Seite 9to5Mac einen Analysten in einer Investorennotiz.

Entsprechende Gerüchte über eine mögliche Verspätung des iPhone 15 Pro Max oder auch beider Pro-Modelle hatte es schon zuvor gegeben.

Sony bremst das iPhone 15 Pro Max aus

Wie es weiter heißt, werde der Zulieferer der Sensoren für die iPhone 15 Pro Max-Kamera Sony nicht in der Lage sein, die Komponenten pünktlich für einen Launch im September zu liefern. Stattdessen bereite Apple sich darauf vor, dass das iPhone 15 Pro Max erst gegen Oktober auf den Markt kommt.

Die Pro-Modelle des iPhone 15 werden sich wohl durch einen Titanrahmen von den Standardmodellen unterscheiden, einzig das iPhone 15 Pro Max wird wohl eine Periskopkamera besitzen, die einen deutlich stärkeren optischen Zoom erlaubt.

Alle vier Modelle des iPhone 15 erhalten darüber hinaus wohl ziemlich sicher den USB-C-Anschluss. Die Pro-Modelle sollen dazu auch schneller aufgeladen werden können, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Die iPhone-Keynote wird aller Wahrscheinlichkeit nach am 12. oder 13. September stattfinden.

