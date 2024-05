Home iPad Neues iPad Pro: OLED,aber kein Always-On-Display

Das iPad Pro kommt erstmals mit einem OLED-Display. Das unterstützt zwar ein verbessertes ProMotion, aber ein Always-On-Display, wie auf dem iPhone, hat es nicht. Es dürfte noch dauern, bis eine noch fortschrittlichere OLED-Variante zum Einsatz kommt, bis dieses Feature nachgerüstet wird.

Apple hat sein iPad Pro erstmals mit einem OLED-Display ausgestattet. Natürlich unterstützt es ProMotion, am iPad ist dieses Feature, also eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz, seit 2017 verfügbar.

Im neuen iPad Pro wurde diese noch einmal verbessert: Nun kann die Bildwiederholrate bis auf 10 Hz gesenkt werden, zuvor war der niedrigste Wert, den das Display annehmen konnte, 24 Hz.

Ein Always-On-Display gibt es nicht

Apple bietet auf den neuen iPad Pro-Modellen allerdings kein Always-On-Display, das zeigt ein Blick in die Spezifikationen. Dieses ist bislang auf dem iPhone ab dem iPhone 14 Pro und der Apple Watch verfügbar.

Am iPhone kann die Bildwiederholrate auf ein Hz gesenkt werden, auf der Apple Watch kann sie ebenfalls so weit sinken. Es dürfte kein Always-On-Display auf dem iPad Pro geben, so lange Apple diese OLEDs vom Typ LTPO nicht auch auf dem iPad Pro einsetzt.

Übrigens sind die Akkulaufzeiten der neuen iPad Pro-Modelle laut Angaben Apples nicht anders als die der Vorgänger, obwohl das neue Panel weniger Strom verbrauchen dürfte. Dieses Plus wird aber womöglich vom neuen M4-Chip wieder aufgefressen.

Weitere Fakten zum neuen iPad Pro haben wir hier für euch kompakt zusammengefasst. Wer möchte sich das Gerät kaufen?

