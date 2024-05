Home Gerüchte „Sonos Ace“: Neuer Kopfhörer soll so aussehen

Es gibt Firmen, die können ihre Geheimnisse recht gut hüten. Und dann gibt es Sonos, die ihre Lecks nicht geschlossen bekommen. Dieses Mal gibt es neue Details zum lange gemunkelten Kopfhörer, welches das Unternehmen wohl nun zeitnahe vorstellen dürfte.

Erstmals echte Bilder aufgetaucht

Der Kopfhörer von Sonos, es handelt sich dabei um ein Over-Ear, ist bereits 2019 das erste Mal so richtig in der Gerüchteküche aufgeploppt. Seitdem werden regelmäßig Lecks veröffentlicht, wie hier und hier nachzulesen. Vor wenigen Wochen erhielt das Produkt dann seine Zulassung in den USA durch die Regulierungsbehörde FCC. Basierend darauf wurde der Kopfhörer von einem niederländischen Großhändler bereits eingelistet, die Informationen gingen aber versehentlich online. Entdeckt hatte dies das US-Magazin„The Verge“, die in der Vergangenheit bereits eine erstaunliche Trefferquote bei Sonos vorweisen konnten. So soll der Kopfhörer auf den Namen „Sonos Ace“ hören und scheint designtechnisch eher zurückhaltend und schlicht gestaltet zu sein. Das Hauptbild zeigt einige Tasten an beiden Ohrmuscheln sowie einen Kippschalter. Insgesamt erinnert das Design an die Preisklasse rund um die 450 Euro

Außerdem scheint im Lieferumfang ein Hardshell-Case für den Transport sowie ein Audio- und ein Ladekabel vorhanden zu sein. Für die beiden Kabel scheint zudem ein separater Beutel beigelegt zu werden. Der integrierte Akku dürfte mit Blick auf die neuen EU-Vorschriften in Sachen Anschlüsse mit USB-C geladen werden.

Releasedatum ist unklar

Die Bilder sind recht unscharf, aber es scheint sich um offizielles Bildmaterial zu handeln. Dementsprechend dürfte der Start nicht mehr allzu lang entfernt sein. Ursprünglich wurde gemunkelt, dass es rund um die kommende IFA 2024 soweit sein könnte. Angesichts des neuen Leaks gehen wir nun davon aus, dass wir in den kommenden vier bis sechs Wochen mit einer Ankündigung rechnen können.

