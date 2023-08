Home Apple Tap to Pay startet heute in den Niederlanden

Tap to Pay startet heute in den Niederlanden

Apple führt Tap to Pay in einem weiteren europäischen Land ein. Mit den Niederlanden startet die neue Funktion im ersten EU-Land. Ob es einen zeitnahen Start in Deutschland gibt, ist jedoch fraglich.

Apple bringt die Zahlungsfunktion Tap to Pay in die Niederlande, wie aus Medienberichten hervorgeht, startet das Feature dort ab heute. Eine entsprechende Pressemeldung von Apple wird wohl bald folgen. Die ersten beiden Zahlungsplattformen, die Tap to Pay dort unterstützen, sind Adyen und SumUp, demnächst folgen sollen Rabobank, Klearly, Revolut, Stripe, Viva Wallet, Worldline und myPOS.

Einfache Zahlungsabwicklung mit dem iPhone

Mit den Niederlanden erhält das erste EU-Land die Funktion, die bislang in den USA, Großbritannien, Australien und wenigen weiteren Regionen verfügbar ist. In den USA ist das Feature auch in den Apple Stores verfügbar. Apple spricht von mehr als 700.000 Händlern, bei denen Tap to Pay inzwischen akzeptiert wird. Die Zahlungsmöglichkeit eingeführt hatte das Unternehmen im Februar vorigen Jahres.

Um Tap to Pay nutzen zu können, ist ein iPhone XS oder höher erforderlich, der Händler muss lediglich die Zahlung erfassen und dem Kunden sein iPhone präsentieren.

Start in Deutschland?

Ob das Feature allerdings auch zeitnah nach Deutschland kommen wird, ist fraglich. Das hiesige Finanzamt stellt bekanntlich besonders hohe Anforderungen an das Rechnungswesen von Einzelhändlern, vor diesem Hintergrund sollten Kaufleute nicht mit einer zügigen Einführung von Tap to Pay in Deutschland rechnen.

