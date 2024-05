Home Apps Mactracker ist in Version 7.12.15 erschienen: das ist neu

Verfasst von Patrick Bergmann // 8. Mai 2024 um 14:23 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Die Zeiten, in denen Apple nur einen Macintosh produzierte, sind schon lange vorbei. Inzwischen stellt Apple nicht nur das Smartphone mit dem höchsten Ertrag her, dank Apple Silicon ist man auch Leader in Sachen Performance pro Watt. Nahezu jeder Mac und auch fast jedes iPhone ist inzwischen mit einem M-Chip ausgestattet, aber welche CPU ist noch mal in welchem Modell verbaut? Hier schafft Mactracker Abhilfe und rund drei Monate nach dem letzten Update erwartet uns wieder eine größere Aktualisierung.

Langjährige Leser von Apfelpage kennen die App natürlich und haben diese sicherlich installiert, da eine Vielzahl an neuen Geräten eingepflegt worden sind. Auf die gestern vorgestellten iPad-Modelle muss man noch verzichten, diese sind jedoch noch nicht offiziell verfügbar bzw. können nur vorbestellt werden. Anbei einmal die Release-Notes:

Hinzufügen von MacBook Air (13 Zoll, M3, 2024) und MacBook Air (15 Zoll, M3, 2024)

Hinzufügen des Apple 410 Farbplotters

Hinzufügen von Apple DuoDisk

Hinzufügen von AppleCD SC und AppleCD SC Plus

Fügt iPad Keyboard Dock hinzu

Fügt Details zu den neuesten Betriebssystemen hinzu

Fügt Metal-Leistungswerte für iOS-Geräte und Apple Silizium-basierte Macs hinzu

Fügt Metal-Unterstützung für Macs und iOS-Geräte hinzu

Fügt maximale Batteriezyklen für iPhone Modelle hinzu

Fügt die Größe des Festspeichers (ROM) zu den Classic Macintosh und PowerBook Modellen hinzu

Fügt Druckmodul und Festplattenunterstützung für Laserdruckermodelle hinzu

Aktualisiert den Support-Status für die neuesten Vintage- und Obsolete-Produkte von Apple

Weitere kleinere Änderungen und Ergänzungen

Wie in der Vergangenheit üblich, auch der Ableger auf dem iPhone und iPad ist ebenfalls aktualisiert worden. Hier liegt Version 4.9 vor, mit den identischen Updatenotizen.

Ein Pflichtdownload

Mactracker ist eine umfassende Enzyklopädie, die nicht nur die aktuellen Modelle umfasst. Ganz im Gegenteil, die Datenbank ist ziemlich umfangreich und umfasst alle alten Produkte, sogar Drucker lassen sich dort nachschlagen. So bekommt man mit wenigen Klicks heraus, welche Software das Maximum darstellt und bei älteren Geräten gibt es Auskünfte, wie groß die SSD und der RAM maximal sein darf. Außerdem lassen sich dort Garantieinformationen für die eigene Hardware hinterlegen. Unserer Meinung nach also ein absoluter Pflichtdownload.

