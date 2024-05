Home Sonstiges Prime Video wird Werbung ausweiten und zudem interaktiv gestalten

Erst gestern Abend gab es für diese Saison das letzte Mal Champions League, doch Sportfans müssen nicht lange warten: Ab dem 01. Juli 2024 wird Prime Video mit Wimbledon das prestigeträchtigste und älteste Tennisturnier der Welt übertragen. Ob Zuschauer so wirklich Freude daran haben werden, ist eine andere Sache – Prime Video wird seine im Februar 2024 eingeführte Werbung nämlich weiter ausbauen.

Nach Jahren des Wachstums folgte eine lange Periode, wo die Zahlen an Neukunden und die Einnahmen stagnierten oder sogar zurückgingen. Man versuchte dies, mit Preissteigerungen abzufedern, doch das befeuerte nur das sogenannte Account-Sharing. Die Dienste gehen unterschiedlich dagegen vor, allerdings ist Werbung ein wichtiger Faktor für alle Dienste. Dabei scheint Amazon für Prime Video ganz besonders aggressiv vorzugehen. Aktuell gibt es Eigenwerbung für Amazons Streamingangebot in Form von Trailern, oder aber klassische Video-Einblendungen von Werbepartnern, ähnlich zu TV-Werbung. Doch man will noch einen Schritt weitergehen und das Werbeangebot deutlich ausbauen, wie unter anderem der „Hollywood Reporter“ berichtet.

Amazon plant für Prime Video eine Art von Karussel-Werbung, bei der ein „Kaufbutton“ eingeblendet werden soll. Das Ziel hierbei ist, Zuschauer dazu zu animieren, Produkte schnell ihrem Warenkorb hinzufügen zu können und anschließend zu kaufen. Vereinfacht gesagt, sollen die Impulskäufe von Zuschauern gesteigert werden. Mittelfristig wäre es sogar denkbar, dies mit dem Product Placement zu kombinieren, was für die Sponsoren von Filmen und Serien besonders attraktiv wäre. In einer Szene wird beispielsweise ein Parfüm gezeigt und man bekommt direkt eine Option, genau dieses Parfüm in den Warenkorb zu legen. Alle Maßnahmen zielen darauf, dass Kunden noch mehr online bei Amazon kaufen. Abschließend will Amazon das Format interaktiver Pausen-Werbung einführen bzw. experimentiert in den USA bereits damit. Wenn während eines Streams pausiert wird, können Werbepartner ein Banner einblenden lassen, das wieder verschwindet, wenn der Film oder die Serie fortgesetzt wird. Auch hier können Produkte prominent platziert werden.

