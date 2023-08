Dieses oder nächstes Jahr: Wann kommt das Ultra-iPhone?

Bis jetzt wird erwartet, dass das iPhone 15 Pro in seiner großen Version den Namen iPhone 15 Pro Max tragen wird. Noch immer ist allerdings auch die Bezeichnung iPhone 15 Ultra ein möglicher Kandidat. Ein Tipp eines Beobachters bringt diesen Namen nun wieder ins Gespräch.

Vier Modelle des iPhone 15 werden bald vorgestellt, das ist so gut wie sicher, auch hinsichtlich der Namen herrscht weitgehende Einigkeit in der Gerüchteküche: Im September letzten Jahres war zeitweise die Bezeichnung iPhone 15 Ultra für das größte und teuerste Modell aufgetaucht, Mark Gurman hatte diese Benennung erstmals ins Gespräch gebracht.

Nun wird dieser mögliche Name wieder aufgegriffen und zwar von Andrew O’Hara, der für AppleInsider schreibt. Er hat keine breite Bilanz in Sachen Prognosen zu Apple-Produkten, gelangte allerdings in den Besitz zutreffender Renderings der AirPods Pro.

Here’s a late Friday tidbit I’ve heard for #iPhone15. Multiple sources have told me Apple will indeed use the “iPhone 15 Ultra” monicker for the plus-sized pro phone. This was an early rumor that got backpedaled. Most have since referred to it as iPhone 15 Pro Max.

— Andrew O'Hara (@Andrew_OSU) August 19, 2023