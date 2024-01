Home Sonstiges Preiserhöhung: Das Deutschlandticket soll teurer werden

Preiserhöhung: Das Deutschlandticket soll teurer werden

Verfasst von Patrick Bergmann // 22. Januar 2024 um 11:44 Uhr // Sonstiges // // 4 Kommentare

Das Deutschlandticket wurde im vergangenen Jahr als inoffizieller Nachfolger des sogenannten 9-Euro-Ticket eingeführt. Pünktlich zum nächsten angedrohten Bahnstreik sickert eine geplante Preiserhöhung durch.

54 Euro statt 49 Euro

Das Deutschlandticket leidet under den gleichen Unzulänglichkeiten wie das 9-Euro-Ticket, allen voran die immense Finanzierungslücke. Um diese zumindest zu minimieren, beraten derzeit einige Verkehrsminister über eine Preiserhöhung. Angemacht ist eine Erhöhung von 12% von 49 Euro auf nunmehr 54 Euro, wie unter anderem der RBB berichtet. Gleich heute will man darüber beraten.

Bund und Länder schießen zusammen über 1 Milliarde Euro zu

Bei der Verabschiedung des Tickets im Jahr 2022 beschlossen Bund und Länder, die Differenz für das Angebot – die Kosten der Verkehrsbetriebe – mit rund 1,5 Milliarden Euro pro Jahr zu unterstützen. Doch damit sind auftretende Mehrkosten wie Diesel nicht im Ansatz gedeckt. Die angedachte Preiserhöhung dürfte diese Lücke keinesfalls verkleinern.

Es mangelt nach wie vor an der Infrastruktur

Wir sind keine allzu großen Fans des Deutschlandtickets, was nicht am Preis liegt. Wir bemängeln weiterhin die Infrastruktur, die in vielen Teilen Deutschlands die Nutzung des Angebots, um das nachhaltige Ziel zu erreichen, schlichtweg unmöglich macht. Unserer Meinung nach sollte der Bund die Subventionen dringend in den Ausbau der Infrastruktur stecken, um das Schienennetz zu modernisieren. Damit ließe sich dann nachfolgend eine höhere Taktung erzielen.

