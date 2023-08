Home Apps Offizielle Deutschlandticket-App bietet in Version 2.2 endlich einen Abfahrtsmonitor an

Der Nachfolger des 9-Euro-Ticket ist das 49-Euro-Ticket, welches auch als Deutschland-Ticket vermarktet wird und ebenfalls mit einer eigenen App kommt. Wie sinnvoll (und notwendig diese ist) sei mal dahingestellt, wir konzentrieren uns auf das aktuelle Update.

Version 2.2 mit Abfahrtsmonitor

Die offizielle App für das Deutschland-Ticket wird von der Mobility inside Holding entwickelt, die wiederum von der Deutschen Bahn beauftragt wurde. Das Ergebnis scheint laut Bewertungen im App Store eher semigut zu sein. Da passt es ins Bild, dass ein Abfahrtsmonitor, mit dessen Hilfe sich die Abfahrtszeiten der am Standort verfügbaren Verkehrsmittel anzeigen lassen, erst mit dem aktuellen Update auf Version 2.2 Einzug gehalten haben.

App ist nicht empfehlenswert

Wir wollen kein Bashing betreiben, doch auch rund viereinhalb Monate nach dem offiziellen Launch ist uns immer noch nicht klar, wieso für die Entwickler Steuergelder verbraten wurden. Für den Erwerb des Deutschland-Tickets (über dessen Sinn man auch vortrefflich diskutieren kann) ist diese nicht notwendig, beim Thema Datenschutz gibt es einige Bedenken und ohne mobile Datenverbindung lässt sich das hier gekaufte Ticket gar nicht anzeigen. Das sorgt angesichts des lückenhaften Ausbaus an den Bahnstrecken unserer Republik bei einer Fahrkartenkontrolle zumindest für Diskussionen und zusätzlichen Stress bei Fahrgästen und dem Zugpersonal. Da ist es zudem wenig hilfreich, dass sich das in der App erworbene Ticket nicht in die Wallet-App migrieren lässt. Der Entwickler selbst riet bereits mehrfach, davon einen Screenshot anzufertigen.

Last but not least wird das Deutschland-Ticket im DB Navigator als auch in den Apps der verschiedenen Verkehrsbetriebe angeboten. Hier sei an der Stelle die App der BVG erwähnt, diese ermöglicht besagte Migration des Tickets in Apple Wallet.

