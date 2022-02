Home Apple Mehr Urlaubs- und Krankheitstage: Apple führt Verbesserungen für Teilzeitkräfte ein

Mehr Urlaubs- und Krankheitstage: Apple führt Verbesserungen für Teilzeitkräfte ein

Apple bringt Verbesserungen bei den Konditionen für Mitarbeiter, die vor allem für Beschäftigte in der Retail-Sparte interessant sind. Dieser Schritt erfolgt in einem Klima der Kritik an Apples Arbeitsbedingungen, das zuletzt auch für Aufmerksamkeit bei Investoren und Behörden gesorgt hatte.

Apple hat einige Änderungen für Beschäftigte angekündigt, die vor allem auch Mitarbeiter in Teilzeit und Beschäftigte in der Retail-Sparte erfreuen dürften. In Zukunft erhalten Beschäftigte 12 bezahlte Krankheitstage im Jahr, zuvor gab es nur sechs bezahlte Krankheitstage. Diese können für Arztbesuche des Beschäftigten beziehungsweise der Kinder genutzt werden. Zudem werden die Urlaubstage aufgestockt, wie die Agentur Bloomberg berichtet. Außerdem können Beschäftigte nun bereits nach drei statt zuvor fünf Jahren Betriebszugehörigkeit mit einer Aufstockung der Urlaubstage rechnen.

Verbesserungen auch für Teilzeitbeschäftigte

Interessant ist, dass Apple auch Verbesserungen für Mitarbeiter in Teilzeit bringt. Diese erhalten nun bis zu sechs Wochen bezahlte Elternzeit, nach ihrem Wiedereinstieg können die Beschäftigten ihre Stunden auch rasch wieder erhöhen.

Ein speziell für die USA relevanter Umstand ist der neu eingeführte Zugang zu Pflegeleistungen für Eltern und Angehörige. Die Änderungen erfolgen, während die Arbeitsbedingungen bei Apple immer mehr Kritik auslösen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Inzwischen befasst sich eine US-Arbeitsschutzorganisation mit dem Unternehmen, in Bälde wird vielleicht auch die Börsenaufsicht ein eigenes Untersuchungsverfahren gegen Apple einleiten. Auch haben Unternehmen in den USA vor einem Hintergrund der faktischen Vollbeschäftigung in einer wieder anspringenden Wirtschaft Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!