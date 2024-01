Home Sonstiges Matter Casting: Dritter Alternative zu AirPlay 2 und ChromeCast vorgestellt

Verfasst von Patrick Bergmann // 11. Januar 2024 um 14:35 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Schnell mal die Musik, ein paar Bilder oder ein Video auf einen Fernseher streamen ist dank AirPlay 2 und ChromeCast von Google gar kein Problem. Dazu gibt es noch diverse proprietäre Lösungen von Samsung und Co. Nun wirft Amazon erneut seinen Hut in den Ring und präsentiert Matter Casting.

Matter Casting

Matter Casting ist der Nachfolger von Fling, der erste und 2015 vorgestellte Versuch von Amazon. Amazon-Kunden sollen künftig mithilfe von Matter Casting Inhalte aus verschiedenen unterstützten Streaming-Anwendungen auf den Echo Show 15 oder Fire-TV-Geräte übertragen können. Den Auftakt bildet die iOS-App von Prime Video, womit sich Inhalte auf den Echo Show 15 streamen lassen. In den USA hat Amazon Partner wie Pluto TV, Sling, Plex oder Stars im Boot, in Deutschland will man mit dem ZDF zusammenarbeiten. Im Laufe des Jahres soll zudem die Unterstützung auf weitere Geräte ausgedehnt werden – dazu zählen auch die Fire-TV-Geräte.

So funktioniert es

Im Kern ist Matter Casting wie AirPlay 2 und ChromeCast. Die Funktion versteckt sich hinter dem in der Prime-Video-App oben rechts angezeigten Streaming-Symbol. Hier werden erreichbare kompatible Geräte angezeigt und können als Ziel für die Wiedergabe ausgewählt werden. Sobald die Verbindung zustande gekommen ist, wird auf dem Bildschirm des Zielgeräts eine entsprechende Meldung angezeigt. Beide Geräte müssen im gleichen WLAN eingebunden werden, zudem muss man auf beiden Geräten mit dem identischen Amazon-Konto eingeloggt ein.

