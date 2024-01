Home Sonstiges KulturPass bekommt Neuauflage: Auch 2024 gibt es 100 Euro Budget für Kultur und Co.

KulturPass bekommt Neuauflage: Auch 2024 gibt es 100 Euro Budget für Kultur und Co.

Verfasst von Patrick Bergmann // 30. Januar 2024 um 11:59 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Ende 2022 entschied die Ampel-Koalition, dass man für 18-Jährige im darauffolgenden Jahr ein Guthaben in Höhe von 100 Euro für Kulturveranstaltungen, Konzerte und Co. einführen wird. Das firmiert unter dem Namen KulturPass und wird nun in die zweite Runde gehen.

KulturPass bekommt zweite Auflage

Obwohl laut eigenen Angaben das Angebot breiten Anklang fand, war aufgrund der schwierigen Haushaltslage zuletzt unklar, ob die Ampel das Angebot auch für 2024 aufrechterhalten kann. Wie die Bundesregierung nun bekannt gab, wird es auch in diesem Jahr den KulturPass geben. Aufgrund der schwierigen Haushaltslage muss sich der 2006er Jahrgang aber mit dem halben Budget zufrieden geben – anstatt der 200 Euro sind nun nur 100 Euro freigegeben. Das Budget kann wie bisher bereits für Bücher, Konzerte, Festivals, Theater, Opern, Museen oder in „Plattenläden“ und Musikgeschäften verwendet werden. An dieser Stelle sei noch angemerkt, dass der Bundeshaushalt diesbezüglich noch final verabschiedet werden muss

Über App mit Registrierung

Über die Details zur Einführung des KulturPass haben wir an dieser Stelle berichtet und sind weiterhin zweigespalten. Wir sehen den Registrierungszwang extrem kritisch, da entgegen dem allgemeinem Konsens in der Datenverarbeitung alle relevanten personenbezogenen Daten verpflichtend sind.

