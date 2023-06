Home Sonstiges KulturPass offiziell gestartet: 200-Euro-Guthaben für 18-Jährige

KulturPass offiziell gestartet: 200-Euro-Guthaben für 18-Jährige

Während der Coronapandemie gab es drei Gruppen, die durch die teils absurden und vollkommen überzogenen Maßnahmen besonders gelitten haben: Senioren, die Kulturbranche und Kinder und Jugendliche. Um primär den beiden Letztgenannten etwas zurückzugeben, legte die aktuelle Ampelkoalition den sogenannten KulturPass auf. Dieser lässt sich nun nutzen.

Was ist der KulturPass?

Der KulturPass ist ein Angebot der Bundesregierung für Jugendliche, die in diesem Jahr ihren 18. Geburtstag feiern und stellt eine Art digitaler Gutschein dar. Der KulturPass wurde vor gut einem Monat angekündigt, Apfelpage berichtete. Deshalb hier noch einmal kurz die Eckdaten:

Verfügbar für alle Bundesbürger, die 2023 18 Jahre alt werden

200 Euro digitales Guthaben

Einlösbar für Konzerte, Bücher, Instrumente, Theater, Museen usw.

Für das Angebot muss man sich in der App registrieren, anschließend gibt es das persönliche Budget gutgeschrieben. Wer in den kommenden Monaten seinen 18. Geburtstag feiert, kann sich zwar jetzt schon registrieren, das persönliche Guthaben wird aber erst dem Geburtstag freigeschaltet.

Nur mit elektronischem Ausweisdokument verfügbar

Wir haben es bereits im verlinkten Artikel erwähnt, wollen es aber noch einmal aufgreifen. Für den KulturPass kann man sich nur dann registrieren, wenn man die elektronische Ausweisfunktion in seinem Personalausweis oder Aufenthaltstitel aktiviert hat. Den Betreibern zufolge ist dies nötig, um sicherzustellen, dass sich nur nutzungsberechtigte Personen in der KulturPass-App registrieren. Unserer Meinung nach ließe sich das auch anders lösen und uns drängt sich der Verdacht auf, dass dieses Angebot vielmehr dahin gehend eine Konditionierung darstellt, die recht unbeliebte elektronische Ausweisfunktion zu aktivieren. Das würde auch die Einschränkung bezüglich des Alters erklären. Denn die jungen Menschen, die während der Coronapandemie 18 geworden sind, schauen buchstäblich in die Röhre.

-----

