Klipsch Austin: Kompakter Bluetooth-Lautsprecher ab sofort im Handel erhältlich

Verfasst von Patrick Bergmann // 30. Januar 2024 um 15:41 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Das Wetter ist allenthalben noch ungemütlich, doch die Tage werden wieder länger – und damit zwangsläufig auch wärmer und man trifft sich mit Freunden. Wer dabei etwas Musik im Hintergrund laufen lassen möchte, bekommt nun mit dem Klipsch Austin eine neue Auswahl

Klipsch Austin

Mit Abmessungen von gerade einmal 10,5 x 10,5 x 4,4 Zentimetern bei einem Gewicht von gerade einmal 397 Gramm ist der Austin der bisher kleinste und kompakteste Lautsprecher von Klipsch. Dennoch soll der Bluetooth-Lautsprecher den typisch dynamischen Sound des Herstellers transportieren. Dafür kommt ein 50-mm-Breitbandtreiber zum Einsatz, der von einem 10 Watt (RMS) starken Vertreiber befeuert wird. Zudem kommen zwei rechteckige Passivradiatoren für einen satten Bass zum Einsatz. Musik empfängt der Austin via Bluetooth 5.3

Der Lautsprecher verfügt über einen Gummiriemen auf der Rückseite, mit dessen Hilfe sich der Austin bequem am Fahrradlenker befestigen lässt. Dank der Gummierung an den Seiten und dem gelochten Stahlgitter auf der Front sollte der Lautsprecher auch einiges aushalten. Der Klipsch Austin ist nach IP67 zertifiziert und übersteht ein Wasserband in einer Tiefe von maximal 1 Meter bei einer maximalen Dauer von 30 Minuten. Die Akkulaufzeit beträgt maximal 12 Stunden, zudem kommt eine separate App zum Einsatz

Preise und Verfügbarkeit

Der Lautsprecher liegt bei 99 Euro und ist somit etwas günstiger als das Pendant von Bose. Der Lautsprecher lässt sich ab sofort direkt über die Webseite des Herstellers bestellen.

