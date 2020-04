Virtuelles Apple-Museum in Prag: Zeitreise in die Geschichte von Apple

Langeweile ist zumindest bei manchen nach wie vor ein Thema. Die Gründe sind wohl bekannt. Wer nun keine Lust mehr hat auf Netflix und Co. und sich stattdessen lieber etwas Geschichte anschauen möchte, für den haben wir hier einen Geheimtipp für alle Apple-Fans.

Eine Zeitreise in die Vergangenheit von Apple. Erst in diesem Jahr wurde das Unternehmen Apple 44 Jahre alt und nicht immer war man so vom Erfolg verwöhnt wie in den letzten zehn Jahren. Es gab auch durchaus kritische Jahre mit einigen sehr interessanten Produkten, die allerdings auf wenig Gegenliebe beim Kunden stießen.

All das kann man im Apple Museum in Prag, welches übrigens das einzige frei zugängliche Museum außerhalb der Staaten ist, hervorragend anschauen und bewundern. Normalerweise müsste man dazu nach Prag reisen. Dies ist angesichts der derzeitigen Lage natürlich nicht machbar. Das ist aber kein Beinbruch, denn ihr könnt die Ausstellung direkt vom heimischen Sofa aus erkunden.

Virtuelle Tour durch die Geschichte von Apple

Wenn ihr nicht zum Museum reisen könnt, dann holt euch das Museum in einer virtuellen Tour direkt auf das heimische iPad oder den heimischen iMac zu euch nach Hause:

Das Apple-Museum vereint Exponate aus verschiedenen Epochen von Apple auf insgesamt zwei Ebenen und punktet dabei mit dem einen oder anderen exklusiven Exponat, inklusive der Ausstattung einer legendären Keynote. Für den virtuellen Rundgang werden faire 3,00€ Eintritt fällig, aufgrund der Erfahrung meines persönlichen Besuchs definitiv ein gut angelegtes Geld.

Ich war selbst 2016 persönlich vor Ort und es war schon wirklich magisch. Natürlich kann man eine virtuelle Tour nicht mit einem echten Besuch vergleichen, doch für das Schwelgen in Erinnerungen reicht es allemal aus. Und wer weiß, vielleicht führt die Tour dazu, dass ihr eine Prag-Reise nach der aktuellen Krise ins Auge fasst.

