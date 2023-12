Home iPhone iPhone 17-Lineup: Tele-Kamera mit 48 Megapixel soll kommen

Die Kamera wird weiter eines von Apples Schwerpunktthemen im iPhone bleiben, entsprechend überraschen Spekulationen um deutliche Verbesserungen des Teleobjektivs nicht. Hier könnte im übernächsten Model ein Quantensprung erfolgen, schätzen Beobachter.

Apple lässt der Kamera im iPhone seit Jahren einen hohen Stellenwert zukommen, auch wenn Nutzer auf einen verbesserten optischen Zoom lange warten mussten. Doch an dieser Baustelle soll es in den nächsten Jahren deutliche Fortschritte geben. Der Analyst Jeff Pu von Haitong International Securities schreibt in einer aktuellen Notiz für Investoren, Apple werde im iPhone 17-Lineup erstmals eine 48 Megapixel-Tele-Kamera verwenden.

Zur Einordnung: Derzeit nutzt das iPhone 15 Pro eine48 MP-hauptkamera, Tele- und Ultraweitwinkel-Kamera lösen mit 12 Megapixel auf.

Im kommenden iPhone 16 Pro-Lineup soll Apple dem Vernehmen nach eine 48 MP-Ultraweitwinkelkamera einsetzen.

Aufgerüstete Tele-Kamera nur im Pro Max-Modell

Im übernächsten iPhone-Lineup schließlich soll dann die Kameraanordnung auf der Rückseite komplett mit 48 MP-Modulen versehen sein, so der Analyst – mit einer Einschränkung. Diese Ausstattung soll wohl nur das iPhone 17 Pro Max bekommen.

Es ist inzwischen üblich, dass Apple bestimmte Extras nur dem teuersten iPhone-Modell mitgibt, zumindest in der ersten Generation. Die kommende iPhone-Generation wird dann wohl auch das Tele-Objektiv mit fünffachem optischen Zoom in das kleine iPhone 16 Pro bringen. Es ist bislang noch nicht ganz klar, ob Apple aus technischen oder ökonomischen Erwägungen heraus darauf verzichtet hat, das neue, bessere Teleobjektiv bereits in die im Herbst erschiene kleinere Variante des iPhone 15 Pro zu bringen. Denkbar ist, dass eine Mischung aus beiden Aspekten dafür ausschlaggebend war.

