Home Featured iPhone 14: Pro- und Basismodelle driften weiter auseinander

iPhone 14: Pro- und Basismodelle driften weiter auseinander

Das iPhone 14 dürfte die Basismodelle und die Pro-Versionen weiter auseinander rücken, als es bisher der Fall ist. Die dramatisch verbesserte Kamera wird wohl nicht die einzige Exklusivität des iPhone 14 Pro bleiben, glauben Experten.

Apple hat schon vor Jahren damit begonnen, das iPhone-Lineup auch von den Funktionen her zu differenzieren. Erstmals geschah das im iPhone 6 Plus, das eine bessere Kamera hatte als das kleinere Modell. Seitdem waren die Unterschiede zwischen den verschiedenen Modellen mal größer, mal eher kleiner, äußerten sich vor allem beim RAM und der Kamera. Die Kamera wird auch im kommenden Lineup wieder eine dominante Rolle spielen. Erwartet wird allgemein, dass Apple im iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max eine 48 Megapixel-Kamera einsetzen wird, damit würde Apple die seit Jahr und Tag gesetzten 12 Megapixel aufgeben, Apfelpage.de berichtete.

Allerdings: Nur das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max kommen mit dieser neuen Linse, bekräftigte noch einmal Mark Gurman von Bloomberg. Das Basis-iPhone 14 wird weiter mit 12 Megapixel auskommen müssen. Doch bei der Kamera hören die Unterschiede nicht auf.

Neuer Top-Prozessor nur im Pro-Modell

Denn auch der Chip, bis jetzt immer eine Konstante in allen neuen iPhone-Modellen, wird im neuen iPhone 14 zum Gegenstand der Differenzierung, so Gurman. Denn während das iPhone 14 Pro und Pro Max den neuen A16 Bionic mit verbessertem maschinellem Lernen und mehr Leistung bei mutmaßlich geringerer Leistungsaufnahme erhalten wird, soll das iPhone 14 und iPhone 14 Max mit dem aktuellen A15 Vorlieb nehmen müssen. Apple wurde hier wohl teils auch durch die Chipknappheit die Entscheidung erleichtert, so Gurman. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass diese Differenzierung sich in den kommenden Jahren fortsetzen wird.

Nicht zuletzt wird wohl auf den ersten Blick zu erkennen sein, ob ein iPhone Pro ist oder nicht: Denn die Pro-Modelle werden statt Notch wohl mit dem neuen Pill+Hole-Design erscheinen. Die Basismodelle werden die Notch dagegen wohl mindestens noch ein Jahr behalten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!