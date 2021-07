Home Gerüchte iPhone 13: Case-Hersteller leaken weitere Bilder kommender Modelle

iPhone 13: Case-Hersteller leaken weitere Bilder kommender Modelle

Das iPhone 13 ist nur noch einige wenige Monate von einer Markteinführung entfernt und die Funde im Netz vermeintlicher Bilder der kommenden Geräte häufen sich. Zuletzt sind vermehrt die Hersteller von Cases für die neuen iPhones in den Leak-Wettbewerb eingestiegen. Sie besitzen oft Vorabinfos über die Abmessungen der Geräte, auf denen sie ihre Hüllen entwickeln. Garantierte Zuverlässigkeit besitzen diese Leaks allerdings nicht.

Und wieder sind Bilder der vermeintlichen iPhone 13-Modelle im Netz aufgetaucht. Diesmal ist es der chinesische Hersteller von Cases Benks, der Bilder von Modellen in chinesischen sozialen Medien gepostet hat, auf denen die Hüllen basieren sollen, die das Unternehmen für das iPhone 13 anbieten wird.

Benks, a well-known Chinese cell phone accessory brand, sent out photos of the iPhone 13 series phone models. They have already produced phone case products based on this model. pic.twitter.com/rDUde0L3PQ — DuanRui (@duanrui1205) July 9, 2021

The iPhone 13 series looks like this.

Source: Weibo @邦克仕Benks pic.twitter.com/FIAwJON6ie — Ice universe (@UniverseIce) July 9, 2021

Diese haben ihren Weg in verhältnismäßig kurzer Zeit auch auf Twitter gefunden. Auf dem Kurznachrichtendienst wurde von anderen bekannteren Leakern geteilt, was so oder ähnlich bereits zuvor in der Gerüchteküche die Runde machte.

Das iPhone 13 wird wohl wieder in vier Versionen erscheinen, die größten Änderungen finden sich in der Notch, die kleiner werden soll, sowie der Kamera.

Die iPhone 13-Kamera wird weiter verbessert

Die Hauptkamera des iPhone 13 Mini und des iPhone 13 mit 6,1 Zoll-Bildschirm könnte eine diagonale Positionierung der Linsen aufweisen. Die Kamera im iPhone 13 Pro Max wird eventuell noch größer.

Hintergrund der überarbeiteten Hauptkamera könnte der Umstand sein, dass die Bildstabilisierung SensorShift in alle vier neuen Modelle des iPhone 13 einfließen soll, wie genau die Verbesserungen der Kameras im iPhone 13 beschaffen sein werden, ist aber noch nicht bekannt. Derzeit wird von einem Marktstart in der dritten Septemberwoche ausgegangen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!