iPhone 12: USB-C-zu-Lightning-Kabel soll im Lieferumfang sein

Das iPhone 12 kommt vielleicht ohne Ladegerät, aber zumindest mit einem USB-C-Zu-Lightning-Kabel – behaupten Leaker auf Twitter. Das würde zumindest noch einmal unterstreichen, dass Apple das iPhone auch weiterhin mit Lightning ausliefern wird und USB-C sich wohl nicht als Standard durchgesetzt hat.

Apple wird das iPhone 12 zumindest mit einem Kabel im Lieferumfang ausstatten, das hat ein bekannter Leaker nun noch einmal unterstrichen.

In einem Tweet auf dem Kurznachrichtendienst Twitter verbreitete er diese Behauptung und griff zugleich auch Bilder auf, die das neue Kabel zeigen sollen. Zuletzt hatte sich die Befürchtung, dass Apple im Lieferumfang des iPhone 12 weder Kopfhörer, noch Ladegerät unterbringen würde, immer weiter verfestigt, Apfelpage.de berichtete. Bilder der Box deuten auch an, dass nur noch für ein Kabel Platz sein könnte. Zudem wurde zuletzt auch noch die Möglichkeit diskutiert, dass das iPhone 12 trotz dieser mageren Ausstattung noch teurer werden könnte, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Apple bleibt am iPhone wohl bei Lightning

Allerdings würde dieser neueste Leak, so er denn zutrifft, zumindest die Prognose untermauern, wonach Apple nicht die Absicht hat, am iPhone in Zukunft auf USB-C zu setzen. Dies wäre auch nur dann eine echte Perspektive, wenn Apple nicht die Absicht hätte, in ein paar Jahren ein iPhone ganz ohne Stecker auszuliefern, wir berichteten schon über diese Möglichkeit. Covid-19 könnte dieses Modell allerdings nochmals verzögern, Apfelpage.de berichtete. Das iPhone 12 wird im Herbst in vier Varianten und drei Größen erwartet, möglicherweise aber erst im Oktober. Die Verspätung wird aufgrund der Corona-Krise als realistische Option betrachtet.

