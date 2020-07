iPhone 12-Start: Keynote im September, Verkaufsstart im Oktober?

Apple wird sein iPhone 12 womöglich zwar im September ankündigen, aber erst im Oktober werden wir es auch kaufen können, glauben Beobachter bei Wedbush. Schon zuvor wurde häufiger vermutet, Apple werde erst später im Jahr mit der Auslieferung der neuen Modelle beginnen können.

Apples iPhone 12 wird erst etwas später den Weg zu denKunden finden, das prognostizieren die Analysten bei Wedbush in einer aktuellen Einschätzung. Sie hatten bereits zuvor drei Szenarien für möglich gehalten. In einem davon wird die Keynote wie üblich im September abgehalten, unmittelbar darauf starten alle iPhone-Modelle. Im zweiten Szenario starten die vier Modelle in zwei Phasen, wie Apple das auch schon beim iPhone X gehandhabt hatte. In einem dritten Szenario wird die Keynote schlicht in den Oktober verschoben.

Dieses letzte Szenario hat Wedbush nun gestrichen, glaubt aber an eine verspätete Verfügbarkeit der neuen Modelle im Oktober. Die Keynote, so Wedbush, werde aber wie üblich Mitte Ende September stattfinden.

5G und Chinageschäft bleiben Schlüsselfaktoren für Apple

Weiter heißt es in der Einschätzung, China werde in nächster Zeit erneut zu einer wichtigen Schlüsselposition für Apple. Allein im nächsten Jahr werden dort zwischen 60 und 70 Millionen iPhones von ihren Besitzern ausgetauscht werden. Apple werde diese Upgrades massiv mit Promo-Maßnahmen wie günstigere Preise unterstützen und dabei bei allen Geräten ansetzen – vom iPhone SE bis zum iPhone 12. Weiter bleibe 5G ein wichtiger Treiber der Verkäufe des iPhone 12, diese Einschätzung ist freilichnicht neu und wird von den meisten Analysten geteilt.

Wedbush hob das Kursziel für die Apple-Aktie von 425 auf nun 450 Dollar.

