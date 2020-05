iPhone 13 ohne klassische Anschlüsse: Erneut Leaker-Prognose im Rennen

Wird Apple USB-C am iPhone tatsächlich komplett überspringen? Ein weiterer Ausblick geht von einem direkten Wechsel von Lightning hin zu einem neuen, womöglich induktiven Ladeverfahren aus. Ein solcher wird aber frühestens im nächsten Jahr erfolgen.

Das nächste iPhone wird wohl noch einmal mit dem bekannten Lightning-Anschluss kommen. Zugegeben, etwas anderes hatte aktuell ohnehin niemand erwartet. Nun twittert ein in der Vergangenheit bereits aufgefallener Leaker, Apple werde USB-C auch in diesem Jahr nicht ins iPhone bringen.

Shame the USB-c prototype iPhone 12's arent making it to production. 1 more year of lightning 🥳😭

Oh well, at least smart connector on 13 series

— Fudge (@choco_bit) May 25, 2020