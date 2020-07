Teurer als iPhone 11 und ohne Ladegerät und Kopfhörer: iPhone-Preise sollen steigen

Es wäre die perfekte Steilvorlage für einen Shitstorm bester Qualität: Das iPhone 12 kommt angeblich ohne Ladegerät und auch ohne Kopfhörer. Trotzdem wird es für Endkunden nicht etwa billiger, sondern sogar noch teurer, sagt Jeff Pu.

Das iPhone 12 soll angeblich in einer deutlich schlankeren Verpackung daherkommen. Erst kürzlich berichteten wir über den Leak eines Renderings, das das Innenleben der Box des iPhone 12 zeigen soll. Darin würde sich kein Kopfhörer und kein Ladegerät unterbringen lassen. Verschiedentlich wurde auch bereits die Hoffnung geäußert, das iPhone 12 konnte ob dieser Rationalisierung im Lieferumfang etwas günstiger werden. Das Gegenteil ist der Fall, sagt nun der Analyst Jeff Pu, der sich immer wieder einmal zu Themen rund um Apples Produktportfolio zu Wort meldet.

Das iPhone 12 werde sogar noch teurer als seine Vorgänger. Werden die Kunden also am Ende mehr zahlen und weniger bekommen?

5G treibt die Preise nach oben

Wie der Branchenbeobachter ausführt, werde der Startpreis für das günstigste iPhone 12 bei 749 Dollar liegen, das wären 50 Dollar mehr als aktuell für das iPhone 11 fällig wird. Das iPhone 12 in der etwas größeren Variante könnte dann für 799 respektive 849 Dollar erscheinen. Das iPhone 12 Pro könnte bei 999 Dollar starten.

Angeblich ist 5G im neuen iPhone der Kostentreiber, der die Endkundenpreise steigen lässt. Diese Prognose ist nicht neu. Sie wurde auch mit dem Wegfall des Zubehörs in Verbindung gebracht. Apple, so hieß es, wolle die gestiegenen Kosten bei der Produktion durch Senkung der Frachtkosten kompensieren, dies versuche das Unternehmen zu erreichen, indem es die Pakete leichter macht. Es wird erwartet, dass Apple – sofern es überhaupt eine Erklärung abgibt – den Verzicht auf die Zubehörartikel mit Gründen des Umweltschutzes und der Elektroschrottvermeidung rechtfertigen wird.

Viele Kunden dürften sich über eine solche Entwicklung kaum erbaut zeigen, wobei sich kürzlich auch gezeigt hat, dass erstaunlich viele Kunden einem Wegfall von Ladegerät und Kopfhörer überraschend gleichgültig gegenüber stehen.

