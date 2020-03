Das Highend-iPhone ohne Stecker könnte sich durch Corona-Krise verzögern

Foxconn und die übrigen chinesischen Fertiger sind womöglich in der Lage, das iPhone 12 in Massen zu fertigen, sodass es im Herbst auf den Markt kommen kann, aberApple sieht womöglich neuen Verzögerungen bei zukünftigen gewagten iPhone-Linien entgegen.

Apples iPhone 12 könnte trotz der aktuellen Krise pünktlich auf den Markt kommen, das berichtet aktuell die Agentur Bloomberg unter Berufung auf Quellen in China. Danach ist Foxconn in der Lage, die Fertigung neuer Produkte im Sommer aufzunehmen, schon heute morgen hatten wir über Unterrichtungen aus Taiwan berichtet, wonach die dortigen Schaltkreisfertiger Gerüchte um eine Verschiebung ihrer Orders durch Apple dementiert hatten. Foxconn hatte schon vor Wochen erklärt, man werde Ende März wieder bei voller Kapazität arbeiten, dies wurde offenbar auch dadurch erreicht, dass man den Arbeitern deutlich erhöhte Bonuszahlungen dafür angeboten hat, sich möglichst rasch wieder am Arbeitsplatz zu melden. Vor allem die große Fabrik im chinesischen Zhengzhou ist für Apples iPhone-Fertigung von Bedeutung.

Zukünftiges iPhone ohne Anschluss möglicherweise erst später

Apples iPhone-Evolution der nächsten Jahre könnte durch die aktuellen Verwerfungen in Gefahr geraten, heißt es bei Bloomberg. Dem Vernehmen nach soll Apple etwa an einem iPhone ganz ohne USB-C- oder Lightning-Port arbeiten, dieses iPhone käme dann ganz ohne Anschlüsse aus und würde nur noch drahtlos geladen, Apfelpage.de berichtete. Für diesen gewagten Ansatz habe Apple jahrelang an einer Versorgung mit den verschiedensten Komponenten gearbeitet, heißt es in dem Bericht. Viele dieser Versorgungslinien stünden jetzt unter erheblichem Druck, sodass ein Launch eines solchen Highend-iPhones sich möglicherweise um ein Jahr oder länger verzögern könnte.

-----

