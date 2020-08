iPad weiter vorn: Wie Corona den Tabletmarkt beflügelt

Covid-19 hat dem Verkauf von Tablets einen unverhofften Schub verliehen. Apples iPad profitiert erheblich von der anziehenden Nachfrage, allerdings können auch die Konkurrenten wieder teils kräftige Zugewinne verbuchen.

Die Corona-Pandemie hat der Nachfrage nach Tablets nicht geschadet, im Gegenteil. Der Gang ins Home-Office ließ den Bedarf nach Tablets zuletzt deutlich steigen. Die Marktforscher von Canalys ermittelten für den Tabletmarkt im zurückliegenden Quartal ein kräftiges Wachstum. Weltweit legten die Verkäufe um rund 26% zu.

Apple konnte seine Spitzenposition mit dem iPad behaupten. Das Unternehmen hat zuletzt geschätzt rund 14,25 Millionen Einheiten weltweit ausgeliefert. Allerdings ging der Marktanteil des iPads leicht zurück, er fiel um 2% auf nun zuletzt rund 38%.

Die vergleichsweise geringen Preise sorgten für die kräftige Nachfrage nach Tablets in der Krise, so Canalys. Apple bietet hier inzwischen auch erschwingliche Geräte an, allerdings fiel das Wachstum bei der Konkurrenz deutlich robuster aus.

Tabletmarkt wird durch Corona wiederbelebt

Konnte in den letzten Jahren vielfach nur Apple neue Zuwächse beim Verkauf von Tablets vermelden, profitierten zuletzt auch die anderen großen Hersteller von der durch Corona gesteigerten Nachfrage. Bei Samsung etwa legten die Verkäufe um rund 39% zu, sodass weltweit zuletzt etwa sieben Millionen Einheiten verkauft worden sind. Samsung hält damit nach Apple den zweitgrößten Marktanteil, jedoch mit einem deutlichen Abstand. Rund 18,7% der verkauften Tablets waren Modelle von Samsung.

Huawei konnte seine Verkäufe sogar um 44,5% steigern und setzte weltweit 4,77 Millionen Einheiten ab. Das größte Plus erzielte indes Lenovo mit einer Steigerung der Verkäufe um rund 52,9%, was rund 2,8 Millionen weltweit verkauften Einheiten entspricht.

Wenig überraschend: Modelle mit abnehmbarer Tastatur oder verfügbaren Tastaturen im Zubehörkatalog waren zuletzt besonders gefragt.

