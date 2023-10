Home iPad iPad Air: Apple soll größeres Modell planen

Apple soll ein größeres iPad Air in Vorbereitung haben. Es könnte so groß wie ein iPad Pro sein, allerdings käme es wohl ohne dessen überlegenes Display. Eine Einführung könnte in den nächsten Monaten erfolgen.

Apple arbeitet angeblich an einem neuen iPad Air, das größer ausfallen soll. Das Unternehmen bereite die Einführung eines iPad Air vor, das ein 12,9 Zoll messendes Display besitzt, berichtet die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes in einer knappen Vorabinformation.

Lineup wird langsam unübersichtlich

Das neue iPad Air wäre dann genauso groß wie das iPad Pro 12,9 Zoll, jedoch soll es wenig überraschend nicht über dessen Mini-LED-Display verfügen. Viel mehr werde Apple hier weiter das klassische LCD-Display einsetzen.

Bislang gab es das iPad Air immer nur in der stets gleichen 10,9 Zoll-Version. Es ist möglich, dass Apple das neue Modell als weitere Ergänzung zum bereits verkauften iPad Air anbieten wird, in diesem Fall würde das Lineup allerdings noch unaufgeräumter werden. Eine Markteinführung eines neuen iPad Air könnte in den nächsten Monaten erfolgen.

Das iPad Pro soll indes im kommenden Jahr ein größeres Update erhalten, in diesem Zuge könnte Apple allerdings empfindlich die Preise erhöhen, hieß es in gut unterrichteten Kreisen. Zuletzt hatten sich Gerüchte um neue iPads im Oktober zunächst zerschlagen.

