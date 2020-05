iOS 14: Video demonstriert AirTags-Nutzung und neue QR-Codes

iOS 14 wird wohl nicht nur neue QR-Codes in der neuen AR-App unterstützen, sondern auch die AirTags. Ein Video demonstriert nun anhand eines frühen Entwurfs von iOS 14, wie sich das konkret darstellt. Falls die AirTags tatsächlich wie demonstriert funktionieren, hat Apple ein spannendes Produkt in der Pipeline.

Die AirTags wurden zuletzt häufig Gegenstand von Spekulationen. Dass Apple diese Ortungsanhänger vorstellen wird, gilt als ziemlich sicher, man hat sich bereits Namensrechte in Russland am Begriff AirTag gesichert und verschiedene Leaks und Undichtigkeiten direkt bei Apple deuten ein solches Produkt an. Dieser Tag soll danach unter anderem wasserdicht sein und induktiv geladen werden, wie wir zuvor berichtet hatten.

In einem YouTube-Video wird nun noch etwas mehr gezeigt, unter anderem auch das akustische Feedback, wenn der Nutzer sich einem AirTag nähert oder davon entfernt. Die AirTags werden wohl über die Wo ist-App verwaltet, die unter iOS 14 deutlich ausgebaut werden dürfte.

Weiter geht der Leaker noch auf die neuen Fähigkeiten von Apples AR-App ein, die „Gobi“ heißen soll. Mit dieser können Kunden danach auch neue, verschiedenfarbige QR-Codes scannen, die etwas mehr können sollen, als heutige Codes.

Unter anderem öffnen sie aktuell eine Starbucks-Kundenkartenanmeldung und eine Star Wars.Seite. Zugegeben, als Test ganz nett, aber da sollte noch mehr kommen.

iOS 14 features a new, internal augmented reality scanning app – which recognizes QR-like tags, codenamed Gobi (+ GobiAppLibrary)

Interestingly, one of the tags shows a Starbucks logo, it might have been tested there. The others are generic circle.#iOS14 #AppleInternal #Apple pic.twitter.com/Jr9RnZ6qYj

