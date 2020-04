Krasse Fehlleistung: Apple leakt AirTag in eigenem Video

Apple hat gerade eben seinen neuen Ortungsanhänger selbst geleakt. Der wird, das scheint nun klar, AirTag heißen, das ist auch der Name, der schon lange als Gerücht unterwegs ist. Nur der Launchtermin bleibt weiter unklar.

In einem Supportvideo hat Apple heute seinen neuen Bluetooth-Ortungsanhänger geleakt. Bei Zeitindex 1:45 wird der auch namentlich genannt – AirTag wird er heißen. Dieser Name macht schon geraume Zeit in der Gerüchteküche die Runde, wir berichteten mehrmals über die voraussichtliche Namensnennung, die auch schon markenrechtlich vorbereitet wurde, Apfelpage.de berichtete.

Update 21:38: Apple hat das Video soeben offline genommen.

Wann kommt der Tile-Konkurrent?

Klar ist, der Unglückliche, der die Veröffentlichung dieses Videos zu verantworten hat, wird unangenehme Stunden oder Tage erleben. Klar ist auch, dieser vermeintliche Beweis für die AirTags wird wohl eher früher als später verschwunden sein.

Unklar bleibt, wann AirTag startet. Mit den Ortungsanhängern wird Apple wohl Tile und seinen gleichnamigen Produkten Konkurrenz machen. Sie werden, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten, wohl den neuen U1-Chip in den iPhone 11-Modellen nutzen, der auf einer Ultrabreitband-Technologie basiert und eine präzise Ortung von Objekten in Innenräumen ermöglichen dürfte. Offen bleibt indes auch weiterhin, wann Apple den AirTag offiziell vorstellt.

