Formel 1 in Barcelona live auf YouTube anschauen

Verfasst von Patrick Bergmann // 1. Juni 2023 um 19:38 Uhr // Sonstiges // // 1 Kommentar

Die etwas älteren Leser unter euch werden sich noch erinnern: in den 90er-Jahren bis in die Mitte der 2010er-Jahre war Formel 1 dank Michael Schuhmacher im TV fast genauso beliebt wie König Fußball. Aktuell gibt es keinen deutschen Stammfahrer in der Königsklasse des Rennsports und die neuen Besitzer müssen auch hierzulande neue Fans gewinnen. Genau da kommt YouTube ins Spiel.

Formel 1 Qatar Airways Grand Prix kostenfrei bei YouTube schauen

Am kommenden Wochenende steht das Rennen auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona an. Vor 21 Jahren fuhr Michael Schuhmacher in einem eigentlich unterlegenen Ferrari bei sintflutartigem Regen seinen ersten Sieg für den Rennstall aus Maranello ein – der Regengott war geboren. Für die Scuderia fahren nun Carlos Sainz und Charles Leclerc und wie die sich anstellen, kann man am kommenden Sonntag live und kostenfrei verfolgen.

Liberty Media strahlt das Rennen nämlich kostenfrei auf dem YouTube-Channel von Sky aus. Ursprünglich sollte das Rennen in Imola gezeigt werden, das fiel jedoch wegen der verheerenden Überschwemmungen in der Emilia Romagna buchstäblich ins Wasser.

Das Rennen startet am Sonntag um 15 Uhr unserer Zeit und kann live gestreamt werden. Wie es mit der Vorberichterstattung aussieht, ist derzeit unklar.

Bei Sky in UHD verfügbar

Sky Sport verfügt über die exklusiven Übertragungsrechte und hat für seine zahlende Kundschaft ebenfalls ein Goodie parat: Die Übertragung des Rennens findet in UHD statt. Damit möchte der Pay-TV-Sender sein leichtes Wachstum aus der vergangenen Saison weiter vorantreiben.

