Das seht ihr bei Paramount+ im Februar 2024

Verfasst von Patrick Bergmann // 19. Januar 2024 um 12:37 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Wer in die Staaten fliegt, um sich eine Vision Pro zu sichern, kann darauf auch entsprechend optimiert Paramount+ genießen. Da passt es doch, dass im kommenden Monat die zweite Staffel einer beliebten Sc-Fi-Serie startet und damit kommen wir zu den Neuzugängen im Februar auf dem Streamingdienst.

Die Neuzugänge

Wir sprechen natürlich von „Halo“ mit Pedro Pascal in der Hauptrolle. Darüber hinaus dürfen sich Fans von Country-Musik über die Doku mit einer absoluten Legende freuen. Bei der Quantität ist Paramount+ jedoch etwas sparsam unterwegs:

Die neuen Filme:

Ab dem 02. Februar : Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

: Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem Ab dem 03. Februar: Die Legende des Tigers

Die Legende des Tigers Ab dem 15. Februar : El Rapto – Die Entführung

: El Rapto – Die Entführung Ab dem 23. Februar : Die Caine-Meuterei vor Gericht

: Die Caine-Meuterei vor Gericht Ab dem 28. Februar: As We Speak: Rap Music on Trial

Die neuen Serien

Ab dem 08. Februar : 2. Staffel von “Halo”

: 2. Staffel von “Halo” Ab dem 13. Februar : Willi Nelson & Family

: Willi Nelson & Family Ab dem 16. Februar: 100 Days to Indy

Leider immer noch Stereo und nur Full-HD

Am Katalog arbeitet Paramount+ so langsam, aber sicher. Von der technischen Ausstattung lässt sich dies nicht sagen. Im Gegensatz zu den amerikanischen Kunden bietet man hierzulande nach wie vor nur Full-HD und Stereoton an. Das ist knapp neun Monate nach Marktstart dann doch eher enttäuschend. Paramount+ kostet monatlich 7,99 Euro oder alternativ 79,99 Euro als Jahresgebühr. Allerdings tauchten in den vergangenen Wochen immer mal wieder kurzfristig Hinweise auf, wonach hierzulande 4k und Dolby Atmos eingeführt werden soll – dafür soll Paramount+ augenscheinlich eine neue Abo-Stufe erwägen. Die App lässt sich auf allen relevanten Plattformen herunterladen. Wer sich unschlüssig ist, kann den Dienst für 7 Tage kostenfrei ausprobieren.

