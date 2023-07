Home Smart Home Aqara liefert neue Firmware für den Präzisionssensor FP2 aus

Aqara hat für HomeKit gerade zwei brandheiße Eisen im Feuer: die Videotürklingel G4, die als einziges Modell auf dem deutschen Markt HomeKit Secure Video unterstützt, und den Präzisionssensor FP2. Für diesen gibt es nun ein Update, mit dessen Hilfe die einzigartige Funktion des Sensors noch verbessert wird.

Der Sensor verwendet für die Anwesenheitserkennung Millimeter-Radartechnologie, die es dem FP2 erlaubt, bis zu 5 Personen in einem Raum als einzelne Aktoren zu erkennen. Die jeweilige Position wird in der Aqara-App erkannt und kann als Auslöser für verschiedene Automationen oder Szenen genutzt werden, da diese in die Home-App übergeben werden. Die neue Firmware setzt genau hier an und optimiert die Erkennung der Personen. Zudem werden Fehlerbehebungen und weitere Verbesserungen ausgeliefert. Die neue Firmware wird direkt über die Aqara-App eingespielt. Das ist natürlich kostenfrei.

Funktionsumfang rechtfertigt den Preis

Günstig ist der Sensor indes nicht. Die UVP liegt bei 99,99 Euro. Doch der FP2 kann in der Home-App in einem einzelnen Raum bis zu fünf Bewegungsmelder ersetzen und damit relativiert sich der Preis. Zumal man diesen direkt in HomeKit integrieren kann und eben nicht den M2-Hub von Aqara benötigt.

