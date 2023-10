Home Betriebssystem Apple verteilt auch iOS 17.1 und iPadOS 17.1 Beta 3 an Entwickler

Apple hat heute Abend auch iOS 17.1 und iPadOS 17.1 Beta 3 für die registrierten Entwickler zur Verfügung gestellt. Die neue Testversion erscheint damit eine Woche nach der Verteilung der vorangegangenen Beta. Die finale Fassung des kommenden Updates wird in einigen Wochen erwartet.

Neuerungen für Musik und AirDrop

iOS 17.1 und iPadOS 17.1 bringen unter anderem neue Funktionen für AirDrop. Nutzer können nun einen begonnenen Transfer über das Netz beenden, wenn sie sich räumlich voneinander entfernen, diese Funktion war von Apple bereits zur WWDC angekündigt worden.

Daneben können Nutzer nun auch Alben, Künstler und Songs in der Musik-App als Favoriten markieren.

Ein Indikator für die Taschenlampe in der Dynamic Dynamic Island ist jetzt auch am iPhone 14 Pro verfügbar. Die finale Version von iOS 17.1 und iPadOS 17.1 ist in wenigen Wochen für alle Nutzer zu erwarten.

