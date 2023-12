Home iCloud / Services Apple TV+ verrät Starttermin für die Serie „Manhunt“

Apple TV+ verrät Starttermin für die Serie „Manhunt“

Wer auf hochwertige Serien steht, was Inhalt, Bild und Ton angeht, kommt um Apple TV+ nicht herum. Das ändert sich auch im kommenden Jahr nicht, ganz im Gegenteil. So kündigt der Streamingdienst eine neue limitierte Serie an.

Trailer von „Manhunt“ veröffentlicht

Wer die beiden „Vermächtnis“-Filme von Disney mit Nicolas Cage kennt, dürfte zumindest die Personen kennen, mit denen sich die True Crime-Serie „Manhunt“ beschäftigt. Es geht um den Tod von Abraham Lincoln und dessen Attentäter John Wilkes Booth. Die Serie basiert auf dem Bestseller der New York Times und dem Edgar Award ausgezeichneten Sachbuch des Autors James L. Swanson. Mehr Details zum Plot gibt es indes noch nicht.

“Manhunt” wird von laut der Pressemitteilung von Apple Studios produziert und von Lionsgate Television in Zusammenarbeit mit POV Entertainment, Walden Media, 3 Arts Entertainment, Dovetale Productions und Monarch Pictures koproduziert. Beletsky, Franklin, Layne Eskridge und Kate Barry Executive Producer. Swanson, Autor von “Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln’s Killer”, ist neben Michael Rotenberg, Richard Abate, Frank Smith und Naia Cucukov auch als ausführender Produzent tätig.

Ab Ende März verfügbar

Die Serie ist augenscheinlich auf eine Staffel limitiert und soll insgesamt sieben Folgen umfassen. Die ersten beiden Episoden werden zum Start der Serie 24. März 2024 verfügbar sein. Anschließend geht es im wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!