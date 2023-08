Home iCloud / Services Apple TV setzt mit „FIRE in the Sky“ die nächste Serie ab

Seit geraumer Zeit ist Apple TV+ dazu übergegangen, neue Inhalte auch am Mittwoch einzupflegen – zusätzlich zum Freitag. Dies liegt daran, dass der Inhaltekatalog nun über eine entsprechende Quantität verfügt. Auf der anderen Seite kann sich der Streamingdienst nun erlauben, selektiver bei seinen Inhalten zu agieren und damit kommen wir zu „FIRE in the Sky“

„FIRE in the Sky“ nach nur einer Staffel abgesetzt

Die Crime/Thrillerserie „FIRE in the Sky“, im Original als „City on Fire“ bezeichnet, basiert auf dem gleichnamigen Roman von Garth Risk Hallberg und debütierte erst im Mai 2023 auf Apple TV. Die erste Staffel umfasst insgesamt acht Episoden und im Staffelfinale hat man Fäden offen gelassen, die in einer zweiten Staffel hätten weitererzählt werden können. Dazu wird es nicht kommen. Wie das Branchenblatt Deadline berichtet, wurde nur anderthalb Monate nach dem Staffelfinale bei Apple TV+ entschieden, die Serie nach nur einer Staffel einzustellen. Laut den Quellen habe die Serie es nicht geschafft, einen ähnlichen Hype wie zuletzt „SILO“ oder „H/JACK“ entfachen, wobei diese Aussage nicht zu überprüfen ist. Konkrete Zahlen zu Abrufen hält Apple TV+ streng unter Verschluss.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

Die Serie steht weiterhin auf dem Streamingdienst zur Verfügung und hier gibt es aktuell eine kleine Aktion: zusammen mit einigen anderen ausgesuchten Serien lässt sich hier die erste Folge komplett kostenfrei schauen – ein Abo für Apple TV+ ist also keine Voraussetzung.

