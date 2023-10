Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt limitierte Serie „Masters of the Air“ an

Apple TV+ scheint Gefallen am 2. Weltkrieg und der Zusammenarbeit mit Tom Hanks zu haben, nachdem man den Film „Greyhound – Schlacht im Atlantik“ während der damals anschwellenden Corona-Pandemie“ kaufte und exklusiv auf Apple TV+ zeigte. Nun arbeitet man für eine neue und limitierte Serie zusammen.

„Masters of the Air“ angekündigt

Die neue Serie, von Apple TV+ via Pressemitteilung angekündigt, basiert auf Donald L. Millers gleichnamiges Buch“Masters of the Air“ und folgt den Männern der 100. Bombengruppe (die „Blumige Hundertste“), während sie bedrohliche Bombenangriffe auf Nazi-Deutschland durchführen und sich mit den eisigen Bedingungen, dem Sauerstoffmangel und dem schieren Terror des Kampfes auseinandersetzen, der 25.000 Fuß in der Luft durchgeführt wird. Tom Hanks wird eine der führenden Rollen übernehmen und ist zudem mit Steven Spielberg und Gary Goetzman als ausführender Produzent tätig. Diese Kombination führte bereits zum Erfolg bei „Band of Brothers.

Wann erscheint die Serie?

Die limitierte Serie umfasst insgesamt neun Episoden und wird Ende Januar 2024 exklusiv auf Apple TV+ debütieren. Konkret werden die beiden ersten Folgen am 26. Januar 2024 ausgestrahlt.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

