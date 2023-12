Home iCloud / Services Apple TV+: 2. Staffel von „platonic“ bestätigt

Hinsichtlich der Quantität schließt Apple TV+ extrem schnell zu den Platzhirschen auf, da die Schlagzahl zum Jahresende an Neuankündigungen und Verlängerungen von Serien nochmals massiv erhöht wird. Unter anderem dürfen sich Fans einer ausgezeichneten Comedy-Serie auf die zweite Staffel freuen.

„platonic“ bekommt 2. Staffel

Die Comedy-Serie „platonic“ wird von Rose Byrne und Seth Rogen produziert, die beide auch die Hauptrollen spielen. In beiden Funktionen erwiesen sich die beiden als Volltreffer, da die Serie mehrfach von Kritikern und entsprechenden Plattformen ausgezeichnet wurde. Dementsprechend ist es also wenig verwunderlich, dass Apple TV+ eine zweite Staffel in Auftrag gibt. Dies kündigte der Streamingdienst mittels Pressemitteilung an. Über den Inhalt sowie einen konkreten Start der zweiten Staffel schweigt sich Apple TV+ derzeit noch aus. Zumindest für den Start würden wir einen Termin im Spätsommer 2024 als realistisch einschätzen. Übrigens, Sowohl Rose Byrne als auch Seth Rogen werden auch in der zweiten Staffel wieder federführend bei er Produktion der Serie tätig sein.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

