Apple tauscht defekte AirPods Pro | Sorge um App Store-Einnahmen | Blick auf die Tech-Märkte – Daybreak Apple

Guten Morgen liebe Leser! Ich hoffe, ihr habt das Wochenende noch einmal für ein wenig Geselligkeit genutzt, denn der neue Monat wird für viele eine einsame und triste Zeit. Wir werden unser bestes tun, um euch mit interessanten und möglichst Corona-freien, dafür aber Apfelreichen Nachrichten durch die kommenden Wochen zu begleiten, auch wenn das vielleicht nicht immer ganz gelingt. Und damit willkommen zu einer neuen Woche in der Tretmühle.

Die AirPods Pro sind zwar extrem beliebte Kopfhörer, aber sie hatten zuletzt ein Hardwareproblem, das viele Nutzer nicht wenig verärgerte. Diese klagten über störende und knisternde Geräusche und eine fehlerhafte aktive Geräuschunterdrückung. Nun hat Apple ein kostenloses Austauschprogramm für die AirPods Pro ins Leben gerufen und unter unserem entsprechenden Artikel vom Wochenende zeigt sich in den Kommentaren, dass Apple das Problem offenbar schon länger auf dem Schirm hatte, da auch schon vor Start des kostenlosen Services Kunden ihre defekten AirPods Pro unbürokratisch getauscht bekamen.

Apple fürchtet um seine Einnahmen

Die Provision im App Store ist aktuell hoch umstritten. Apple möchte nicht von seinen 30% ablassen, fürchtet aber wohl, dass es in Zukunft genau hierzu gezwungen sein könnte. Unter den Kunden ist die App Store-Provisionspolitik ebenso umstritten wie bei den Marktteilnehmern. Die Politik ist aktuell indes eher Apple-kritisch eingestellt und sieht die gesamte Tech-Branche – zumindest die Giganten wie Apple und Google – durch die Bank eher skeptisch. Apple tritt dieser Entwicklung entgegen, indem man laut und vernehmlich seine Bedenken äußert.

Blick an die Börsen

Und hier kommt der Teil, in dem wir Corona nicht mehr vollständig ausblenden können. Denn die Kursentwicklung an den weltweiten Finanzmärkten wurden zuletzt wieder ganz erheblich durch die Pandemie beeinflusst. Diese hat allerdings nicht verhindern können – in einigen Fällen sogar dafür gesorgt – dass gerade Tech-Firmen zuletzt wieder sprudelnde Gewinne vermelden konnten, hier gibt’s unsere Analyse.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Wir hatten ein Review am Wochenende. Da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick in der Kaffeepause.

Die iCloud setzte gestern wieder einige Stunden aus. Das sollte inzwischen aber kein Thema mehr sein.

Und wieder Corona: Aufgrund weiterer nationaler Lockdowns in Großbritannien und Frankreich hat Apple seine dortigen Apple Retail Stores bis auf zwei Ausnahmen auf der Insel wieder geschlossen. Bei uns kommt es – bis jetzt – absehbar nicht zu diesen erneuten Schließungen.

Kommt gut in den Tag!

