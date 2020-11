Home Apple Krisenstimmung an der Börse? So schlagen sich Apple, Google, Tesla, Facebook und Co. im Moment! [Analyse]

Willkommen zurück zu unseren nun wöchentlich erscheinenden Börsenanalysen und Finanzmarktberichten mit Fokus auf die Tech-Aktien und Technologie-Unternehmen. Bis wir einen passenden Namen für das Format haben, nennen wir es wohl „Analyse“. Jedenfalls ist klar: Eine volle Woche samt Quartalszahlen liegt hinter uns. Wir gehen auf die Hintergründe ein!

In den letzten Tagen standen der sprunghafte und anhaltende Anstieg der weltweiten COVID19-Fallzahlen massiv im Fokus der Finanzmärkte. Getrieben durch den Beschluss eines – wenn auch zunächst zeitlich beschränkten – Lockdown in Deutschland und den damit einhergehenden gravierenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens ließen den deutschen Leitindex DAX in den vergangenen Tagen erheblich in die Verlustzone gleiten. Schließlich gelten Unsicherheiten und Enttäuschungen als „worst-case“ Szenario für die globalen Aktienmärkte. Mit Spannung wurden zudem die Quartalsdaten der Tech-Riesen erwartet. Da die Anleger noch größere Sprünge erwartete hatten, waren die Anleger vielfach kritisch und reagierten abwartend. All diese Umstände sorgten für Risk-Off.

Erklärung: Was ist Risk-Off? Es bedeutet schlichtweg, dass der Markt durch eine Unsicherheit gekennzeichnet ist. So werden unter den Anlegern mit Risiko behaftete Aktien in diesem Szenario eher gemieden und sichere Häfen wie deutsche Bundesanleihen bzw. andere als sicher geltende Wertpapiere oder Gold bevorzugt. Die Anleger gehen davon aus, dass die Aktienkurse fallen und sich die Volatilität in den Märkten erhöht.

„Big-Tech“ liefern gute Quartalszahlen

Auftrieb gab in den letzten Wochen/Monaten vor allem der hoffnungsvolle Nasdaq 100. Die anhaltende Krisenstimmung zog allerdings auch den Nasdaq mit ins Minus. Aufgrund des bevorstehenden Lockdowns mussten erneut insbesondere das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie die Reiseveranstalter herbe Verluste hinnehmen. Zudem spielt die deutlich gesunkene Reise- und Risikobereitschaft der Menschen sowie die eindringliche Warnung der Politik auf nicht notwendige Reisen erneut verstärkt zu verzichten aber eine tragende Rolle. Aufgrund des ausgerufenen Lockdowns preist die Börse diesen Effekt zurzeit ein. So zählten die Indizes der Expedia Group, des Mariott und Booking Holidays mit Verlusten um die 5 % allesamt zu den größten Verlierern des Dienstagnachmittags. Diese Tendenz setzte sich auch am bis zum Schluss am Freitagnachmittag fort.

Erklärung: Der Nasdaq 100 ist ein Kursindex aus 100 Aktien des Nasdaq Composite, welche den Wert an der Börse haben. Es tummeln sich aufgrund der vergleichsweise geringen Kosten und Anforderungen vor allem Technologiefirmen im Index. Zu den bekanntesten zählen neben Apple etwa Tesla und Alphabet.

Am Donnerstag veröffentlichten die großen Tech-Unternehmen wie auch Apple ihre Quartalszahlen. Nach den Aktiensplits Ende August 2020 ist die ganz große Bewegung an den Aktienmärkten bei Apple zunächst ausgeblieben. Die Strategie, viele Kleininvestoren anzulocken scheint sich bisweilen noch nicht auszuzahlen. So kamen die Quartalszahlen gerade zur rechten Zeit, da sie meistens doch als guter Indikator gelten. Wagen wir doch einmal einen genaueren Blick in die Zahlen der einzelnen Technologie-Zugpferde.

Apple-Zahlen

Umsatz: 64,7 Milliarden Dollar, erwartet wurden 63,7 Milliarden, was einem Übertreffen von einer Milliarde gleichkommt

Gewinn: 12,7 Milliarden Dollar

Gewinn pro Aktie: 0.73 Dollar, die Erwartung lag bei 0.70 Dollar.

Tech-Kennzahlen überzeugen

Dies zeigt, dass die groben Kennzahlen durchaus zu überzeugen wussten, allerdings hatten Investoren einen noch größeren Anstieg erwartet, was die Aktien nachbörslich unter Druck setzte. Insbesondere die schwachen Verkaufszahlen des iPhones trübten die sonst so starken Unternehmenszahlen. So lag der Umsatz der iPhones, welches aufgrund der Corona-Pandemie erst im Herbst diesen Jahres vorgestellt wurde mit 26,4 Milliarden Euro bis zu 20 Prozent unter denen des Vorgängermodells im letzten Jahr. Dadurch ist ein Rückgang der Verkaufszahlen zu erklären, allerdings ist der Rückgang doch überraschend hoch. So ist das iPhone eigentlich der Verkaufsschlager Apples. Auch die gedämpfte Konsumlaune der Konsumenten sowie das verschlechterte Konsumklima könnte die geringere Kaufbereitschaft der Kunden beeinflusst haben.

Bei den MacBooks, AirPods und weiteren Zusatzprodukten (Apple Watch) sowie anderen Dienstleistungen konnte Apple hingegen deutlich zulegen, sodass insgesamt das eben aufgezeigte Umsatzhoch erreicht werden konnte. Trotz der enttäuschenden Zahlen beim iPhone scheint es so, dass Apple seine Umsatzstruktur weiter differenziert und das iPhone-Geschäft nicht mehr der einzige Geschäftszweig ist. Dennoch geriet die Aktie am Freitag unter Druck und verlor nachbörslich in der Spitze bis zu 4 %. Ursächlich hierfür ist unter anderem, dass Apple für das nächste Quartal keine Umsatzprognose wagt, was Anlegern auf das Gemüt schlug.

Neben Apple veröffentlichten auch Facebook und Alphabet ihre Quartalsdaten. Dabei konnten insbesondere die Zahlen von Alphabet kräftig zulegen.

Alphabet-Zahlen

Umsatz: 46,17 Milliarden Dollar. Dies entspricht einem Umsatzplus von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Vergleich zum zweiten Quartal stieg der Umsatz sogar um 21 Prozent. So betrug der Umsatz im zweiten Quartal 40,50 Milliarden Dollar.

Gewinn: 16,4 Milliarden Dollar. Im Vorjahresquartal waren es 10,12 Milliarden Dollar.

Grundlage hierfür ist das wieder erstarkte Geschäft mit Werbeeinnahmen sowie das moderne Cloud-Geschäft, welches das Kerngeschäft der Alphabet Group darstellt. Auch das Geschäft mit YouTube und Google Play verbesserte sich. Auf den Aktienmärkten wurde der Boom von den Anlegern entsprechend belohnt. So gewannen die Aktien von Alphabet nachbörslich bis zum Handelsschluss am Freitagnachmittag bis zu 6 %.

Facebook-Zahlen

Der Umsatz liegt bei 21,47 Milliarden Dollar, prognostiziert waren 19,8 Milliarden, Umsatzplus vonn 22 %

Gewinn: 7,85 Milliarden Dollar

Der Gewinn liegt bei 2,71 Dollar pro Aktie

Da Facebook Chef Marc Zuckerberg von potenziellen Unsicherheiten warnte, waren die Reaktionen an den Aktienmärkten durchmischt.

Tesla und VW

Tesla hat seine Quartalszahlen bereits letzte Woche vermeldet. So hat sich bei den Quartalszahlen nicht so viel getan, was Elon Musk zu einer neuen Strategie der Aufmerksamkeitsgenerierung veranlasst hat. So ist neben der Abschaffung der hausinternen PR-Abteilung mit weiteren, teilweise waghalsigen Ideen zu rechnen, zumal VW in Zukunft im Kampf um Antriebsmodelle der Zukunft in der E-Mobilität weiter aufholt. So kämpfen auch die Wolfsburger nach wie vor mit den Auswirkungen der Corona-Krise. So betrug der Umsatz im dritten Jahresviertel mit ca. 59 Milliarden Euro zwar 3,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Ein Vergleich zum Vorquartal zeigt hier aber eine deutliche Aufwärtstendenz. So war im 2. Quartal ein Absturz von 37 % im Vorjahresvergleich zu verzeichnen gewesen. Der Gewinn bei VW lag bei 2,6 Milliarden Euro. Im Sommer musste dir Gruppe noch einen Verlust von 1,6 Milliarden Euro verkraften.

Gesamtwirtschaftlich trübe Aussichten

Trotz der Erfolge der Tech-Unternehmen herrscht, wie das Beispiel Facebook zeigt, nach wie vor eine hohe Unsicherheit im Markt. Das Corona-Virus hat die Finanzmärkte also nach wie vor fest im Griff hat und wird die weitere Entwicklung auf den Aktienmärkten beeinflussen. So verlor der DAX im Laufe des Dienstags fast 470 Punkte und rutschte unter die 12.200 Punktemarke. Diese Tendenz setzte sich am Mittwoch fort und ließ den DAX bis auf 11560 Punkte fallen, was einem Gesamtverlust von fast ca. 8 % in den vergangenen Tagen entspricht. Einen leichten Aufschwung hielt der Donnerstag bereit. So stimmt die Hoffnung auf eine neue Geldspritze der EZB die Anleger verhalten optimistisch.

Wir freuen uns schon auf die wöchentlichen Analysen der Finanzmärkte und Technologiebörsen zusammen mit euch. Habt ihr Interesse an diesem Format und was wünscht ihr euch für kommende Ausgaben, abseits von Nachrichten in dem Genre?

