Einige App-Entwickler forderten Apple dazu, die Gebühren im App Store zu reduzieren oder ganz abzuschaffen. Vor diesem Hintergrund warnte der Konzern nun seine Investoren davor, dass eine eventuelle Anpassung der App Store-Gebühren sich auf die Einnahmen auswirken würde, wie Bloomberg berichtete.

Was besagt Apples Warnung?

Bloomberg schreibt in diesen Tagen über die Warnung an Apple-Investoren in einem Zulassungsantrag am Freitag. Seit dem Start des App Stores im Jahr 2008 berechnet das Unternehmen eine Gebühr von 30 Prozent für jeden Verkauf in seinem Onlineshop, was auch Apps und In-Apps-Käufe beinhaltet.

Apple wurde von den Entwicklern in den letzten Jahren dazu aufgefordert, eine Senkung der Gebühren zu veranlassen, weil sie diese für zu teuer betrachten. Wiederkehrende App-Abos mit monatlicher Grundgebühr erlaubt der iPhone-Hersteller mittlerweile und nach dem ersten Jahr müssen Entwickler nur noch 15 Prozent Provision an Apple zahlen. Bei einem Großteil der App-Verkäufe werden jedoch 30 Prozent Provision berechnet.

Gebührensenkung kostet Einnahmen

Laut Apple würde sich eine Gebührensenkung erheblich auf die Gewinne und Finanzergebnisse auswirken. Das Servicegeschäft konnte im vierten Geschäftsquartal einen Umsatz von 14,55 Mrd. Euro erzielen und entspricht einem Wachstum von 2,05 Mrd. Euro gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. In diesen Daten sind die Einnahmen des App Store enthalten.

Das beliebte Onlinespiel Fortnite wurde vor einer Weile aus dem App Store gelöscht, nachdem Epic Games mit einem Update eine In-App-Bezahlfunktion in das Actionspiel integrierte, die Apples In-App-Kaufsystem umging und die 30 Prozent Provision sparte.

Zwischen Epic und Apple herrscht jetzt eine Gerichtsstreit, weil der Spielehersteller eine Monopolstellung sieht, da Entwickler zur Zahlung der App Store-Gebühren gezwungen würden. Der US-Justizausschuss untersuchte Apple kartellrechtlich.

Zur Zeit gibt es keine Pläne, wonach der kalifornische Konzern eine Anpassung seiner App Store-Provision für alle Entwickler vorsieht.

