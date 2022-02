Home Apps Apple Support-App schätzt nach Update jetzt Reparaturkosten

Apple Support-App schätzt nach Update jetzt Reparaturkosten

Verfasst von Patrick Bergmann // 15. Februar 2022 um 19:57 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Beim Blick in den iOS App Store auf dem iPhone fiel uns ein Update der offiziellen Support-App ins Auge, welches zwei interessante Verbesserungen mitbringt. Wir klären auf.

Support-App in Version 4.5

Das letzte Update der App stammt noch vom Oktober 2021, Apfelpage berichtete und brachte unter anderem die Möglichkeit, einen Apple Care+ für AirPods und die Apple Watch direkt aus der App heraus abzuschließen. Mit dem Update auf Version 4.5 schraubt der Konzern hingegen am Ablauf des Service herum. So bietet die App nun die Sektion „Teile uns dein Anliegen mit“ an, mit dessen Hilfe man sein eigentliches Service-Anliegen schneller zur Ansprache bringen kann, ohne sich zunächst durch diverse Menüs klicken zu müssen. Damit geht auch eine neue Preisanzeige einher: Hat man einen Schadensfall gemeldet, soll die Support-App nun auch direkt die zu kalkulierenden Kosten anzeigen. Anbei einmal die Release-Notes aus dem App Store:

Erzähle uns mit deinen eigenen Worten, was passiert ist, um entsprechende Supportoptionen zu erhalten

Zeige Preisschätzungen für allgemeine Reparaturen an ausgewählten Standorten an

App jetzt verfügbar und übersetzt für Benutzer in der Ukraine

Leistungsverbesserungen und Fehlerkorrekturen

Kostenfrei im App Store verfügbar

Die Apple Support-App ist im iOS App Store (Affiliate-Link) kostenfrei verfügbar und in den Augen vieler eine Pflichtinstallation. Allein schon deshalb, weil die Navigation auf der Webseite im Supportbereich eher suboptimal gelöst ist. Aber die App ist auch als eine Art technisches Handbuch zu verstehen und bietet mit wenigen Klicks Lösungsschritte an, die sich über die Webseite eher umständlich evaluieren lassen.

