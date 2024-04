Home Daybreak Apple Apple Quartalszahlen | großer Stellenabbau | TSMC produziert wieder – Daybreak Apple

Apple Quartalszahlen | großer Stellenabbau | TSMC produziert wieder – Daybreak Apple

Guten Morgen und einen guten Start in die Woche! Wir starten wie üblich mit den News, die am Freitag wichtig waren. Viel Spaß!

iPhone- und Mac-Steuerung: Apple will Radar einsetzen

Apple plant wohl, mit kleinen Radarsensoren die Eingabe am Mac und auf lange Sicht wohl auch am iPhone zu verbessern. Wie das funktionieren soll und welche Vorteile das hat, erfahrt ihr hier.

Apple baut über 700 Stellen ab

Nach dem Ende des Apple Car baut der Konzern mehrere hundert Stellen ab. Es ist die größte vergleichbare Maßnahme bei Apple seit Jahren. In welchen Bereich noch Jobs gestrichen werden, lest ihr in der Meldung vom Freitag.

Hinweis in iOS 17.5: Google Find My startet bald

Google startet wohl bald ein Netzwerk, dass mit Apples Find My vergleichbar ist. Entsprechende Geräte müssen auch von iPhone und Co erkannt werden können, weshalb ein Hinweis auf einen baldigen Start im Code von iOS 17.5 zu finden ist. Hier gibt es weitere Informationen.

Produktion bei TSMC läuft wieder

Nachdem ein Erdbeben Taiwan in der vergangenen Woche überrascht hat, stellte TSMC die Produktion ein. Nachdem der iPhone-Fertiger alle Schäden begutachtet und beseitigt hat, laufen die Bänder nun wieder vollständig. Hier geht’s zur Meldung.

Apple gibt Datum für Quartalszahlen bekannt

Am 02. Mai will Apple die Zahlen für das zweite Quartal 2024 vorlegen. Diese umfasst bei Apple traditionell die Monate Januar, Februar und März. Erstmals werden Vision Pro Zahlen erwartet. Wie ihr den Konferenz-Call mit Analysten und Journalisten verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Sonstiges

Gravis steht vor dem Aus. Der Apple-Vertriebler in Deutschland wird eingestellt, hier erfahrt ihr alles, was ihr zu Gutscheinen, Garantie und offenen Bestellungen wissen müsst. Außerdem ist am Freitag der Apfelplausch in der Ausgabe 335 erschienen. Die wichtigsten Meldungen der Woche besprechen Roman und Lukas auf Apple Podcast, Spotify und Co.

