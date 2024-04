Home Sonstiges Nach Apple Car-Ende: Apple baut über 700 Stellen ab

In den vergangenen Jahren sind die großen Tech-Konzerne durch massive Stellenkürzungen aufgefallen. Nur Apple kam bisher immer um das unangenehme Thema herum… bis jetzt. Die Gründe für die Massenentlassung sind vielfältig.

Über 700 Stellen streicht Apple laut einer Analyse von 9to5Mac zusammen. Die amerikanischen Kollegen beziehen sich auf Daten des California Employment Development Department. In deren Datenbank sind ungewöhnlich hohe Bewegungen aufgetaucht, die daraufhin gestartete Recherche führt direkt zu Apple.

Apple Car, Micro-LED und Siri: 3 Bereiche streichen Stellen

Wenig überraschend ist das Ende des „Project Titan“ hauptverantwortlich für die gestrichenen Stellen. Nicht alle Mitarbeitenden konnten durch andere Bereich übernommen werden. Zumal Apple auch dort abbaut. Rund 120 Entlassungen gehen auf Apples Büro in San Diego zurück. Hier arbeitet das Unternehmen vor allem an Siri. Die Zahlen decken sich mit einem Bericht aus dem Januar, wonach Apple ein dort ansässiges Büro komplett schließen werde.

Weitere 58 Mitarbeitende müssen die Büros in Santa Clara räumen. Hier forschte Apple an eigenen Micro-LED Displays. In den vergangenen Monaten berichtete unter anderem Bloomberg darüber, dass Apple das Projekt beendet habe, weil es zu schwierig sei, entsprechende Stückzahlen herzustellen.

Die übrigen Stellen verliert Apple hier und da. Normalerweise streicht Apple keine Stellen, sondern versucht die Angestellten in anderen Bereichen unterzubringen. Die jetzige Entlassungswelle ist wohl der letzte Ausweg.

