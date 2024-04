Home Sonstiges Aus von Gravis: So sieht es mit Garantie, offenen Bestellungen und Co. aus

Mit Gravis wird spätestens zum Ende des Jahres einer der ersten Händler für Apple in Deutschland für immer seine Türen schließen. Der Betrieb sei aufgrund diverser Faktoren nicht mehr wirtschaftlich. Dementsprechend ergeben sich nun Fragen bezüglich Garantie und Co., die der Händler in einem FAQ beantwortet.

Garantie

Mit am wichtigsten dürfte die Frage nach der Garantie/Gewährleistung sein. Alle Produkte von Apple werden innerhalb der einjährigen Garantie auch direkt vom Hersteller nachgebessert. Bezüglich des Hardware-Schutzes, der durch die Targo-Versicherung gedeckt ist, wird mitgeteilt, dass dieser ebenfalls unverändert bestehen bleibt allerdings soll dieser langfristig durch einen neuen Servicepartner fortgeführt werden, der aktuell noch nicht beim Namen genannt wird. Bereits eingereichte Reparaturen werden ausgeführt, neue Reparaturen wird man nur noch in begrenztem Umfang annehmen

Abonnements und Gutscheine

Hardware-Abonnements, die Kunden bei Gravis abgeschlossen haben, werden durch den Mietabwickler C2 Circle weitergeführt, der bekanntlich die Hardware-Abonnements bei zahlreichen Einzelhändlern abwickelt. In dieser Hinsicht, ändert sich für Kunden also nichts – lediglich das Label „Gravis Abo“ dürfte demnächst wegfallen. Kunden, die noch über gültige Gutscheine verfügen, können diese sowohl in den Filialen als auch online einlösen. Für Reklamationen verweist Gravis auf den bestehenden Kundenservice, dessen Kontaktdaten unverändert hier zu finden sind (Affiliate-Link).

